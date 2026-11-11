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narcotráfico en uruguay

Lo que se sabe de "El Meo", narcotraficante vinculado a la Operación Trazador y con vasta influencia en los conflictos de Marconi

El delincuente, de 45 años, era buscado por sus vínculos con el tráfico de cocaína y pasta base. Fue detenido en una automotora de Parque Carrasco junto a otras cuatro personas. Le incautaron dinero, dos armas y tres vehículos.

Fotos cedidas a Subrayado. El Meo y pistola con cargador incautados durante allanamiento.

Fotos cedidas a Subrayado. "El Meo" y pistola con cargador incautados durante allanamiento.

Edgardo Fabián Bonino Castro, conocido como "El Meo", fue detenido este martes a las 12:45 en una automotora de Parque Carrasco. Tiene 45 años, antecedentes penales y era buscado por la Policía por sus vínculos con el narcotráfico.

Es investigado por distribuir cocaína y pasta base proveniente del exterior. Además, es considerado una figura clave en los conflictos que se desarrollan en el barrio Marconi, donde tiene influencia sobre una organización criminal que disputa territorio con otra banda.

Aunque vivía en una torre de apartamentos en Parque Carrasco, sus aliados, en su mayoría jóvenes y adolescentes, operaban en Marconi, donde se enfrentaban armados con pistolas y armas automáticas y disponían de cientos de municiones.

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La detención de "El Meo" es un golpe para esa organización. Hace una semana fue asesinado en Marconi Cristopher Mayer, uno de sus aliados. Antes, en octubre, había sido asesinado Andrés Migales en un apartamento del barrio Palermo, en Buenos Aires. Los tres integraban la misma organización criminal, vinculada a la Operación Trazador, en la que se incautaron más de 260 kilos de cocaína en el barrio Pérez Castellanos.

La Policía también investiga si los 300 kilos de droga incautados en setiembre en Brazo Oriental estaban vinculados a "El Meo".

El Departamento de Información de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) hizo cinco allanamientos en busca del narcotraficante: uno en el edificio donde vivía, en Parque Carrasco, y otros cuatro en Punta Gorda, Barros Blancos, Flor de Maroñas y Larrañaga.

Junto a él fueron detenidas otras cuatro personas: tres familiares, de 25, 29 y 33 años —entre ellos, una mujer— y otra mujer de 20 años. Entre los detenidos está la pareja de "El Meo".

En los procedimientos se incautaron USD 37.500, $160 mil, una pistola Glock con cargador y municiones, una pistola calibre .22, dos envoltorios de cocaína rosa, celulares que serán periciados y tres vehículos.

La Fiscalía de Estupefacientes de 1.º Turno continúa con la investigación y deberá tomar una resolución judicial en las próximas horas.

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