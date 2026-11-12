Un uruguayo resultó baleado en un tiroteo en el centro de Washington, Estados Unidos

Un uruguayo resultó herido de bala en un tiroteo ocurrido este jueves a 1,5 km de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos.

Cancillería de Uruguay informó que se puso en contacto con su esposa y con el hospital donde fue ingresado. Fue operado y los pronósticos médicos señalan que "pueda evolucionar favorablemente", indicaron.

El uruguayo es una de las cuatro personas que resultaron heridas de bala.

Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, dijo a periodistas que el atacante, identificado como Matt Lambert, estuvo involucrado en una disputa continua por el mantenimiento con la asociación de condominios del edificio donde tenía un apartamento.

Lambert, médico de urgencias, mató al administrador del edificio cuando le disparó en un gimnasio adjunto al complejo, ubicado en el vecindario de Logan Circle. Luego se atrincheró en su unidad del séptimo piso, dijo Carroll.

Después abrió fuego desde su balcón contra quienes se encontraban abajo, e hirió a dos hombres y dos mujeres, que fueron llevados al hospital. Uno de ellos estaba en condición crítica, mientras que los demás no tenían lesiones que pusieran en peligro su vida.

Lambert, de 55 años, disparó al menos dos veces contra la policía a través de la puerta de su apartamento antes de suicidarse, dijo Carroll. Fue declarado muerto en el lugar.

El responsable de la policía también dijo que se registró un incendio después de que el atacante "rompiera una tubería de gas de su chimenea".

Carroll dijo que el atacante había emprendido acciones legales contra la asociación de propietarios del complejo de condominios donde vivía por lo que él consideraba una falta de mantenimiento del edificio.

Medios estadounidenses publicaron mensajes de una cuenta de X vinculada a Lambert en los que el atacante se quejaba del moho y de otros problemas causados por el agua.

La última publicación de esa cuenta es un "manifiesto" en el que se detallan los problemas de su apartamento.

"Estallido"

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, condenó este "acto sin sentido de violencia armada" y dijo que la Casa Blanca había sido informada sobre el incidente.

El tiroteo ocurrió durante la ajetreada hora pico de la mañana, lo que provocó un gran caos en el tráfico a medida que la policía cerraba las calles de la zona.

La policía evacuó a algunos residentes del barrio, mientras que a otros se les indicó que no salieran a la calle.

El Washington Sun citó a un socio del gimnasio VIDA Fitness, quien afirmó que se encontraba en una cinta de correr en las instalaciones cuando comenzó el tiroteo.

Michael Carney dijo que oyó un "estallido" y que luego vio a alguien en el suelo del gimnasio que había recibido un disparo en la cabeza.

"Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así", explicó Carney.

Estados Unidos es escenario frecuente de la violencia armada. Miles de personas pierden la vida cada año en este país donde hay más armas de fuego en circulación que habitantes.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, debatirá en diciembre sobre el derecho de los estados y las autoridades locales a prohibir la posesión de ciertos fusiles semiautomáticos, como el AR-15, una de las armas más populares del país.

FUENTE: Subrayado y AFP