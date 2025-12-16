La interpelación a Mahía por actuación de Jutep en caso Danza finalizó sin mayoría en ninguna de las mociones

La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) en el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , finalizó este martes sin mayoría en ninguna de las cuatro mociones presentadas en la Cámara de Diputados.

La primera moción, presentada por la diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, consideraba satisfactorias las explicaciones de Mahía y que la actuación de la Jutep en el caso Danza "se desarrollo con estricto apego a sus competencias legales y al marco normativo vigente". Esta moción, obtuvo 48 votos afirmativos y 50 negativos.

La segunda moción, de los diputados Gabriel Gurméndez (Partido Colorado), Juan José Olaizola (Partido Nacional) y Verónica Lema (Partido Independiente), consideraba insatisfactorias las expresiones del ministro de Educación y Cultura y que la ausencia de las autoridades de la Jutep "impidió que se diera respuesta a las interrogantes e imputaciones formuladas por el miembro interpelante y los legisladores de la oposición".

Además, se consideraba a la actuación de la presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, con "abuso de sus atribuciones" y que utilizaba el organismo "con fines notoriamente político partidarios". Es por eso, que reclamaba la remoción de la jerarca. Esta moción, logró 47 votos afirmativos y 51 negativos.

Una tercera moción, de los diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Gastón Roel, tampoco obtuvo mayoría, pese a que fue desglosada. La misma rechazaba la no comparecencia de las autoridades de la Jutep a la interpelación (38 afirmativos y 60 negativos) y deslindaba la responsabilidad a Mahía pero con un llamado de atención al ministro por la resolución de la Junta en el caso Danza (31 afirmativos y 67 negativos).

Además, consideraba que los informes de Jutep en el caso Danza fueron "netamente políticos que no aportan a la ética y a la transparencia sin tener en cuenta los informes técnicos" (98 negativos), se solicitaba la renuncia de los tres directores de la Junta (98 negativos), se proponía la derogación de la Jutep y la creación de un nuevo organismo (1 afirmativo y 97 negativos) y se respaldaba el trabajo de la asesoría letrada de la Junta (39 afirmativos y 59 negativos).

La cuarta y última, fue la moción de los diputados de Identidad Soberana, Gustavo Salle y Alejandra Carro, la que también fue desglosada. En ella, se consideraban insatisfactorias las declaraciones de Mahía sobre la Jutep (49 votos afirmativos y 49 negativos) y además se solicitaba la disolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (3 votos afirmativos y 95 negativos).