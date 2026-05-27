La interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone pasó para el lunes 22 de junio

La interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, será el lunes 22 de junio tal como acordaron este miércoles el Frente Amplio y el Partido Nacional. El senador nacionalista Sergio Botana será el interpelante al titular del equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi.

El llamado a sala de Oddone había sido fijado inicialmente para el lunes 15 de junio, el día del debut de Uruguay en el Mundial de Fútbol de Canadá, México y Estados Unidos. La Celeste jugará ese día a las 19 horas ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami en Estados Unidos por el Grupo H.

La fecha inicial de la interpelación había generado un cruce político entre el oficialismo y la oposición. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, acusó al Frente Amplio de cometer "una picardía política de cuarta". "Si la gente quiere prestar más atención al Mundial que a la situación de la economía del país, cada pueblo tiene el gobierno que se merece y que más se le parece", aseguró.

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En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió a esas críticas y si la actividad política debía suspenderse por el fútbol. "A mí me encanta la selección, pero muchos partidos de la selección los tuve que dedicar a la actividad política. Me hubiera (gustado) mucho verla jugar, sin embargo, lo tuve que dedicar a la actividad política", indicó.

Tras la polémica por la fecha inicial, los coordinadores de las bancadas del Frente Amplio y Partido Nacional venían conversando sobre el tema y este miércoles de tarde se acordó pasar la interpelación para el lunes siguiente, el 22.

El llamado a sala fue propuesto por la oposición ante la negativa del Frente Amplio de recibir al ministro en régimen de Comisión General. Botana consultará a Oddone sobre la situación económica en general, el empleo, el desempleo, los cambios que analiza el gobierno para el sistema previsional y en especial para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).