Cesaron al jefe de la Zona IV de la Policía de Montevideo, que abarca la región oeste de la capital

El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, dispuso como encargado de despacho el cese este martes del jefe de la Zona Operación IV, Charles Portuguez, y su pasaje a prestar servicios como adjunto a la Dirección de Coordinación Ejecutiva.

Como encargado interino de la jefatura de la Zona IV, que comprende las seccionales 19 a 24, la zona oeste de Montevideo, fue designado Juan Martín Da Luz.

Según la resolución 309/2026 de la Jefatura de Policía de Montevideo con fecha de 26 de mayo a la que accedió Subrayado, los cambios obedecen a "necesidades de servicio" y que en ese sentido, "corresponde realizar ceses y designaciones en el ámbito de las unidades subordinadas a esta unidad Ejecutora".