El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, dispuso como encargado de despacho el cese este martes del jefe de la Zona Operación IV, Charles Portuguez, y su pasaje a prestar servicios como adjunto a la Dirección de Coordinación Ejecutiva.
Cesaron al jefe de la Zona IV de la Policía de Montevideo, que abarca la región oeste de la capital
Charles Portuguez pasa como adjunto a la Dirección de Coordinación Ejecutiva. Como encargado interino de la jefatura de la Zona IV, que comprende las seccionales 19 a 24, fue designado Juan Martín Da Luz.
Como encargado interino de la jefatura de la Zona IV, que comprende las seccionales 19 a 24, la zona oeste de Montevideo, fue designado Juan Martín Da Luz.
Según la resolución 309/2026 de la Jefatura de Policía de Montevideo con fecha de 26 de mayo a la que accedió Subrayado, los cambios obedecen a "necesidades de servicio" y que en ese sentido, "corresponde realizar ceses y designaciones en el ámbito de las unidades subordinadas a esta unidad Ejecutora".
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