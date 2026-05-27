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HOMICIDIO DEL 27 DE ABRIL

Un adolescente de 16 años fue detenido como sospechoso del asesinato a tiros de un bebé en Colón

El crimen ocurrió en la noche del 27 de abril en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia. Santino, de un año y siente meses, iba junto a su padre, de 24 años, cuando le dispararon desde otro vehículo.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.

Un adolescente de 16 años fue detenido este miércoles como sospechoso del asesinato a tiros de un bebé, ocurrido el 27 de abril en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, en Colón.

Santino, de un año y siete meses, iba en un Volkswagen Vento rojo junto a su padre, de 24 años, y la pareja del joven. Eran casi las 20 horas y ya estaban llegando a su casa, cuando fueron atacados a balazos desde otro vehículo.

Los disparos se concentraron sobre el lado del conductor. Fueron al menos siete impactos de bala que atravesaron el parabrisas. El joven llevaba a su hijo en la falda mientras conducía. Uno de los disparos impactó en la cabeza del bebé. Mientras, el padre sufrió heridas en el brazo, el hombro y el oído izquierdo.

Foto: Subrayado. Archivo.
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Tras el ataque, el abuelo del niño, que estaba en una casa cercana, tomó el volante y condujo unas nueve cuadras hasta el estacionamiento de un supermercado ubicado en avenida Garzón, donde pidió ayuda.

Desde allí, padre e hijo fueron trasladados a una mutualista en avenida Garzón y Lanús. El bebé ingresó gravemente herido y murió como consecuencia del disparo en la cabeza. El padre quedó fuera de peligro y fue dado de alta al día siguiente.

Los atacantes escaparon hacia Verdisol y abandonaron el auto utilizado, que apareció incendiado. Para la Policía, el objetivo del ataque era el padre del niño, en un escenario de enfrentamiento entre bandas por drogas y armas en la zona.

Por este caso, el 12 de mayo, un hombre de 46 años, sin antecedentes penales, fue imputado por encubrimiento tras ser detenido el día anterior durante allanamientos en el barrio Conciliación.

Para los investigadores, este hombre tuvo participación directa en la logística y organización del crimen. Es acusado de haber conseguido el auto desde donde se atacó a balazos al bebé y a su padre. Por eso, aguardará en prisión preventiva por 180 días mientras la Fiscalía sigue la investigación.

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