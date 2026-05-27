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Trasladaron a una unidad carcelaria de máxima seguridad al Ricardito tras triple homicidio en el Cerro

Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito, fue trasladado desde el Penal de Libertad hacia la unidad de máxima seguridad del ex Comcar.

Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito

Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito

Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito y medio hermano de Betito Suárez, fue trasladado este martes desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el ex Comcar.

El cambio en las medidas de seguridad de reclusión de este delincuente se da en un contexto en el que el domingo de noche fueron asesinadas tres personas y otras dos heridas en una boca de drogas que pertenece a la red de Ricardito.

La Policía tomó la medida para incrementar las medidas de aislamiento porque los investigadores determinaron que desde el Penal de Libertad el recluso controlaba las bocas de droga en el Cerro de Montevideo y, que incluso, tenía monitoreo por cámaras desde un celular, según dijeron a Subrayado de fuentes de la investigación.

Foto: Subrayado. Rivera.
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El mismo lunes, los policías de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) hicieron 12 allanamientos en las bocas de Ricardito —incluida la edificación ubicada en Egipto y Estados Unidos, donde la noche anterior ocurrió el triple homicidio— y durante los procedimientos detuvieron a tres personas que este martes fueron condenadas, entre ellas, una mujer que es su pareja.

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