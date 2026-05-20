Para Bianchi, fecha de interpelación a Oddone "es una picardía de cuarta"; Pereira se preguntó si se suspendía por el fútbol

La fecha de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fijada para el lunes 15 de junio, el mismo día que Uruguay juega ante Arabia Saudita en el debut celeste en el Mundial, generó un cruce entre el oficialismo y la oposición.

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, criticó al oficialismo por la fecha fijada para la interpelación. "Si el Frente Amplio se cree que nosotros somos bobos, perdieron plata. Obviamente, iban a buscar alguna picardía. Yo estoy acostumbrada a las picardías políticas, pero picardías de nivel, esto es una picardía de cuarta", afirmó.

Bianchi manifestó tener un respeto "técnico" por Oddone, pero aseguró que "ahora está tambaleando un poco en sus manifestaciones". La nacionalista indicó que el ministro de Economía debería negarse a comparecer al Senado en esa fecha. "Yo me negaría a prestarme a esa falta de respeto al Parlamento", dijo.

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"Si la gente quiere prestar más atención al Mundial que a la situación de la economía del país, cada pueblo tiene el gobierno que se merece y que más se le parece", afirmó.

Bianchi expresó molestia y preocupación por manifestaciones antipolíticas. "El ataque al sistema parlamentario es un socavamiento al sistema democrático, va generando en la ciudadanía una animadversión hacia los parlamentarios, que somos sus representantes. Que cada uno se haga cargo", reclamó.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió a las críticas de la oposición por la fecha de la comparecencia. "¿Van a suspender la actividad política por el fútbol, eso es lo que plantean a la gente?", cuestionó. "A mí me encanta la selección, pero muchos partidos de la selección los tuve que dedicar a la actividad política. Me hubiera (gustado) mucho verla jugar, sin embargo, lo tuve que dedicar a la actividad política", indicó.

Pereira afirmó que la política económica del gobierno es seria y consolidada, y Oddone cuenta con respeto y es visto como un objetivo político debido a su evaluación positiva.

El presidente del FA dijo que la derecha en Uruguay es "muy dura, muy insultante, muy descalificante" y que "están excedidos". "Hay un límite que no entienden que no se puede pasar en una democracia. Hay un límite de respeto, de consideración por el otro, de convivencia, es el símbolo de cómo convivís con otro que piensa distinto", sostuvo.