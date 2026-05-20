RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL DÍA DEL DEBUT DE URUGUAY EN EL MUNDIAL

Para Bianchi, fecha de interpelación a Oddone "es una picardía de cuarta"; Pereira se preguntó si se suspendía por el fútbol

El llamado a sala del ministro de Economía y Finanzas, fijado para el lunes 15 de junio, el día que la Celeste debuta en el Mundial ante Arabia Saudita, generó un cruce entre el oficialismo y la oposición.

bianchi-pereira-interpelacion-oddone-mundial

La fecha de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fijada para el lunes 15 de junio, el mismo día que Uruguay juega ante Arabia Saudita en el debut celeste en el Mundial, generó un cruce entre el oficialismo y la oposición.

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, criticó al oficialismo por la fecha fijada para la interpelación. "Si el Frente Amplio se cree que nosotros somos bobos, perdieron plata. Obviamente, iban a buscar alguna picardía. Yo estoy acostumbrada a las picardías políticas, pero picardías de nivel, esto es una picardía de cuarta", afirmó.

Bianchi manifestó tener un respeto "técnico" por Oddone, pero aseguró que "ahora está tambaleando un poco en sus manifestaciones". La nacionalista indicó que el ministro de Economía debería negarse a comparecer al Senado en esa fecha. "Yo me negaría a prestarme a esa falta de respeto al Parlamento", dijo.

interpelacion al ministro oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, ese dia debuta uruguay en el mundial
Seguí leyendo

Interpelación al ministro Oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, ese día debuta Uruguay en el Mundial

"Si la gente quiere prestar más atención al Mundial que a la situación de la economía del país, cada pueblo tiene el gobierno que se merece y que más se le parece", afirmó.

Bianchi expresó molestia y preocupación por manifestaciones antipolíticas. "El ataque al sistema parlamentario es un socavamiento al sistema democrático, va generando en la ciudadanía una animadversión hacia los parlamentarios, que somos sus representantes. Que cada uno se haga cargo", reclamó.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió a las críticas de la oposición por la fecha de la comparecencia. "¿Van a suspender la actividad política por el fútbol, eso es lo que plantean a la gente?", cuestionó. "A mí me encanta la selección, pero muchos partidos de la selección los tuve que dedicar a la actividad política. Me hubiera (gustado) mucho verla jugar, sin embargo, lo tuve que dedicar a la actividad política", indicó.

Pereira afirmó que la política económica del gobierno es seria y consolidada, y Oddone cuenta con respeto y es visto como un objetivo político debido a su evaluación positiva.

El presidente del FA dijo que la derecha en Uruguay es "muy dura, muy insultante, muy descalificante" y que "están excedidos". "Hay un límite que no entienden que no se puede pasar en una democracia. Hay un límite de respeto, de consideración por el otro, de convivencia, es el símbolo de cómo convivís con otro que piensa distinto", sostuvo.

REACCION FA

Temas de la nota

Lo más visto

video
POLICLÍNICA EL TECHO-PAYSANDÚ

Madre pide justicia y denuncia omisión de asistencia de médico que se negó a atender a su hijo en coma diabético
REGISTRO DE MEDIOS DE PAGO

Aduanas aclaró a qué datos accederá de las tarjetas de los usuarios utilizadas para pagar las compras al exterior
Política

Tras enviar 15 toneladas de leche en polvo, Cancillería analiza donar paneles solares a Cuba
imágenes

Así era por dentro el ex Hogar Tribal, cerrado tras años de informes sobre vulneración de derechos
POLÉMICA

Madre denuncia que su hija trans no puede ingresar al vestuario femenino del Club BPS; institución asegura que analiza el tema

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. 
arresto en cordón

Detuvieron al hombre denunciado por acoso y abuso a adolescentes en el Prado
Foto: Jimena Crujeira, Subrayado. Accidente en Lagomar, Canelones. video
Tienen 7 y 9 años

Un camión derribó una columna y dos niños resultaron heridos en Lagomar
Rechazan demanda de Carmela Hontou a La Nación: Tribunal de Apelaciones ratifica fallo
PODER JUDICIAL

Rechazan demanda de Carmela Hontou a La Nación: Tribunal de Apelaciones ratifica fallo

Dejá tu comentario