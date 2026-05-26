Un joven fue baleado en la noche de este martes en Camino Carrasco y Oncativo, en el barrio la Cruz de Carrasco.
Intento de rapiña: joven que esperaba ómnibus en una parada fue baleado; la Policía busca al delincuente
La hipótesis policial indica que tras resistirse, el individuo le disparó en una de las piernas. Al momento, el joven no reviste gravedad.
Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el joven de 18 años estaba en la parada de ómnibus cuando fue abordado por un delincuente que intentó rapiñarlo con un arma de fuego.
La hipótesis policial indica que tras resistirse, el individuo le disparó en una de las piernas. Información indica que su salud no reviste gravedad.
Seguí leyendo
Cuatro delincuentes intentaron rapiñarle la moto a un joven en Casabó: quisieron dispararle pero el arma falló, dijo la Policía
La Policía busca al delincuente. En la escena quedó una vaina.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica.
Temas de la nota
Lo más visto
NIÑO GODZILLA
Verano "complicado" con temperaturas elevadas, tormentas puntualmente muy fuertes y lluvias importantes, anunció Nubel Cisneros
DEMANDA AL MINISTERIO DEL INTERIOR
Gimena denuncia que hace cuatro años fue suplantada su identidad por una mujer que dio su nombre al ser detenida
MONTEVIDEO
Incautaron más de 8.000 kilos de carne vacuna que se comercializaba por redes sociales
LA CONTACTARON POR WHATSAPP
Docente fue víctima de una estafa: le vaciaron las cuentas y pidieron un préstamo de $200.000 a su nombre
Inés Miralles
Dejá tu comentario