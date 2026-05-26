Intento de rapiña: joven que esperaba ómnibus en una parada fue baleado; la Policía busca al delincuente

Un joven fue baleado en la noche de este martes en Camino Carrasco y Oncativo, en el barrio la Cruz de Carrasco.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el joven de 18 años estaba en la parada de ómnibus cuando fue abordado por un delincuente que intentó rapiñarlo con un arma de fuego.

La hipótesis policial indica que tras resistirse, el individuo le disparó en una de las piernas. Información indica que su salud no reviste gravedad.

La Policía busca al delincuente. En la escena quedó una vaina. En el lugar trabajó personal de Policía Científica. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2059425647227719911&partner=&hide_thread=false #AHORA | Un joven de 18 años fue baleado en La Cruz de Carrasco. La Policía investiga el caso como un intento de rapiña. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/jYP59JCPeI — Subrayado (@Subrayado) May 27, 2026

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