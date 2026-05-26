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CRUZ DE CARRASCO

Intento de rapiña: joven que esperaba ómnibus en una parada fue baleado; la Policía busca al delincuente

La hipótesis policial indica que tras resistirse, el individuo le disparó en una de las piernas. Al momento, el joven no reviste gravedad.

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Un joven fue baleado en la noche de este martes en Camino Carrasco y Oncativo, en el barrio la Cruz de Carrasco.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el joven de 18 años estaba en la parada de ómnibus cuando fue abordado por un delincuente que intentó rapiñarlo con un arma de fuego.

La hipótesis policial indica que tras resistirse, el individuo le disparó en una de las piernas. Información indica que su salud no reviste gravedad.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.
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Cuatro delincuentes intentaron rapiñarle la moto a un joven en Casabó: quisieron dispararle pero el arma falló, dijo la Policía

La Policía busca al delincuente. En la escena quedó una vaina.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

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