Imputaron al hombre que mató a una mujer y con la ayuda de otro escondió el cuerpo en una heladera

Un hombre de 35 años con antecedentes penales fue imputado este miércoles por el homicidio de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado adentro de una heladera en una casa del barrio Asturias de la ciudad de San Carlos, en Maldonado.

El fiscal de Maldonado de 1º turno, Sebastián Robles, logró la imputación del hombre como presunto autor del homicidio ocurrido el 15 de mayo, al que se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

Horas después del homicidio y del hallazgo del cuerpo, el hombre resultó baleado junto a una joven de 23 años en un ataque a balazos ocurrido en la siguiente madrugada en la avenida Rocha y la calle presidente Tomás Berreta. Fue herido en el abdomen y trasladado a un centro asistencial. Tras ser dado de alta fue sometido a la Justicia Penal.

Desde Fiscalía, se indicó que el imputado es el presunto autor del hecho y que el otro hombre imputado por este caso fue el encubridor, que lo ayudó a esconder el cuerpo de la víctima.

El dueño de la casa donde fue hallado el cuerpo de la mujer fue quien denunció el hallazgo y había sido imputado por encubrimiento. Fiscalía había pedido la prisión preventiva por 180 días, pero la jueza resolvió imponerle arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 90 días. Ante esa decisión, el fiscal Robles apeló.

El hombre se había presentado en la Seccional 2ª junto a un niño de 3 años, hijo de la víctima, y denunció que dentro de la heladera de su casa estaba el cuerpo de una mujer de 32 años. Según declaró, la noche anterior escuchó un disparo mientras se encontraba en otra habitación y aseguró haber oído la voz de otro hombre, que se retiró del lugar recién al día siguiente. Cuando la Policía llegó a la vivienda sobre la calle Madrid encontró el cuerpo de la mujer, con un disparo en la cabeza.