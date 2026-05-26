Docente fue víctima de una estafa: le vaciaron las cuentas y pidieron un préstamo de $200.000 a su nombre

Las estafas virtuales continúan sumando víctimas y encendiendo alarmas en las autoridades. Carolina Alegre, docente, denunció haber sido víctima de un hackeo que terminó con el vaciamiento de sus cuentas y la toma de un préstamo a su nombre.

Carolina contó a Subrayado que les escribieron por WhatsApp interesados por sus clases. La víctima les pasó la información y del otro lado se mostraron interesados.

Acordaron una transferencia bancaria y a los pocos minutos una mujer la llamó desesperada. Dijo que su marido había transferido dólares en vez de pesos uruguayos.

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La mujer contó que le pidieron reintegrara el dinero.

A los pocos minutos, el estafador llamó haciéndose pasar por un empleado del banco y amenazaba con congelar la cuenta si no hacia el trámite que le solicitaban.

Fue así que en pocos minutos le vaciaron la cuenta en dólares y pesos. Se hicieron de 420 dólares y 5.000 pesos. Además, solicitaron un préstamos por 200.000 pesos.