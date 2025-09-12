RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARIO BERGARA

La Intendencia de Montevideo tomará "medidas" para corregir situación financiera "compleja", dijo Mario Bergara

El intendente de Montevideo Mario Bergara cuestionó a la oposición en Montevideo por querer “instalar un relato”. En las próximas horas anuncian “medidas”, adelantó.

Begara-setiembre

El intendente de Montevideo Mario Bergara adelantó que en las próximas horas darán a conocer un conjunto de medidas que tienen por objetivo corregir una situación financiera que calificó como “compleja”.

Consultado acerca de si esas medidas incluyen ajustes tributarios o de tasas departamentales, Bergara dijo que las medidas a tomar se conocerán todas juntas en las próximas horas, y no quiso adelantar detalles

“Hay claramente un intento de instalar un relato de una gestión realmente caótica, o desordenada, desastrosa, de administraciones anteriores que evidentemente nosotros no podemos avalar”, dijo Bergara en referencia a las críticas de la oposición.



Bergara asegura que la situación financiera de la Intendencia es “compleja” debido a decisiones “del gobierno anterior”, y a políticas que no llevó adelante la administración de Lacalle Pou y que sí aplicó la Intendencia de Montevideo con recursos propios, especialmente durante la pandemia del Covid y la sequía del 2023.

“Toda esa constelación de factores lleva a un marco financiero actual realmente complejo, que nos va a llevar a tomar medidas se vamos a anunciar en las próximas horas, pero con una perspectiva muy positiva”, dijo Bergara, y explicó: “La intendencia tiene un marco económico saludable con niveles de endeudamiento y presión sobre ingresos bastante bajo”.

