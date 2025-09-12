El intendente de Montevideo Mario Bergara adelantó que en las próximas horas darán a conocer un conjunto de medidas que tienen por objetivo corregir una situación financiera que calificó como “compleja”.
La Intendencia de Montevideo tomará "medidas" para corregir situación financiera "compleja", dijo Mario Bergara
El intendente de Montevideo Mario Bergara cuestionó a la oposición en Montevideo por querer “instalar un relato”. En las próximas horas anuncian “medidas”, adelantó.
Consultado acerca de si esas medidas incluyen ajustes tributarios o de tasas departamentales, Bergara dijo que las medidas a tomar se conocerán todas juntas en las próximas horas, y no quiso adelantar detalles
“Hay claramente un intento de instalar un relato de una gestión realmente caótica, o desordenada, desastrosa, de administraciones anteriores que evidentemente nosotros no podemos avalar”, dijo Bergara en referencia a las críticas de la oposición.
Bergara asegura que la situación financiera de la Intendencia es “compleja” debido a decisiones “del gobierno anterior”, y a políticas que no llevó adelante la administración de Lacalle Pou y que sí aplicó la Intendencia de Montevideo con recursos propios, especialmente durante la pandemia del Covid y la sequía del 2023.
“Toda esa constelación de factores lleva a un marco financiero actual realmente complejo, que nos va a llevar a tomar medidas se vamos a anunciar en las próximas horas, pero con una perspectiva muy positiva”, dijo Bergara, y explicó: “La intendencia tiene un marco económico saludable con niveles de endeudamiento y presión sobre ingresos bastante bajo”.
