RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DEL INE

La inflación anual bajó a 3,46% y sigue un punto debajo de la meta del Banco Central

La inflación subyacente también baja al 3,23% anual. El IPC subió 0,92% en enero, según datos del INE.

precios-supermercado-inflación.jpg

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,92% en enero, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística ( INE). Enero suele ser un mes de mayor aumento porque el plan UTE Premia baja transitoriamente el IPC del mes anterior (diciembre).

La inflación anual volvió a bajar en enero al 3,46%, marcando un nuevo mínimo histórico y quedando más de un punto porcentual por debajo de la meta del Banco Central (BCU), que es de 4,5% anual.

Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 4,66% en el último año, más de un punto por encima del promedio. Los precios de la vestimenta, en cambio, bajaron 3,34% en el último año. Buena parte de la mercadería en este rubro es importada, por lo que incide la baja del dólar, que cayó 12% interanual en enero.

Exportaciones de celulosa desde el puerto de Montevideo. 
Seguí leyendo

Exportaciones suben 9% en el comienzo del año, impulsadas por celulosa y concentrados de bebidas

Sucede lo mismo con varios precios del rubro transporte, que bajó 3,48% en 2025; el precio de los vehículos (autos, motos) y los repuestos, se nominan mayoritariamente en dólares. Además, la nafta bajó 1% interanual y el gasoil 2%.

Los precios vinculados a costos de vivienda (energía, agua, etc.) subieron 5,4% en el último año, pero los artículos para el hogar subieron 0,9%; también en este último rubro hay una alta ponderación de artículos mayoritariamente importados, que cotizan en dólares.

Los precios de servicios como salud y educación, tuvieron subas por encima del promedio, con aumentos anuales de 6,3% y 7,1%, respectivamente.

La inflación subyacente -el registro del IPC excluyendo los precios de combustibles, y de frutas y hortalizas- también bajó de 3,66 a 3,23% anual.

Temas de la nota

Lo más visto

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
ESTE MARTES

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
Homicidio de enero

Arrestan a la sospechosa de haber matado a un delincuente con 18 antecedentes en Parque Batlle
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas

Te puede interesar

Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja
ESTE MIÉRCOLES

Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja
El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo video
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar

Dejá tu comentario