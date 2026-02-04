La inflación anual bajó a 3,46% y sigue un punto debajo de la meta del Banco Central

El Índice de Precios del Consumo ( IPC ) subió 0,92% en enero, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística ( INE ). Enero suele ser un mes de mayor aumento porque el plan UTE Premia baja transitoriamente el IPC del mes anterior (diciembre).

La inflación anual volvió a bajar en enero al 3,46%, marcando un nuevo mínimo histórico y quedando más de un punto porcentual por debajo de la meta del Banco Central (BCU), que es de 4,5% anual.

Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 4,66% en el último año, más de un punto por encima del promedio. Los precios de la vestimenta, en cambio, bajaron 3,34% en el último año. Buena parte de la mercadería en este rubro es importada, por lo que incide la baja del dólar, que cayó 12% interanual en enero.

Sucede lo mismo con varios precios del rubro transporte, que bajó 3,48% en 2025; el precio de los vehículos (autos, motos) y los repuestos, se nominan mayoritariamente en dólares. Además, la nafta bajó 1% interanual y el gasoil 2%.

Los precios vinculados a costos de vivienda (energía, agua, etc.) subieron 5,4% en el último año, pero los artículos para el hogar subieron 0,9%; también en este último rubro hay una alta ponderación de artículos mayoritariamente importados, que cotizan en dólares.

Los precios de servicios como salud y educación, tuvieron subas por encima del promedio, con aumentos anuales de 6,3% y 7,1%, respectivamente.

La inflación subyacente -el registro del IPC excluyendo los precios de combustibles, y de frutas y hortalizas- también bajó de 3,66 a 3,23% anual.