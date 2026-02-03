Exportaciones suben 9% en el comienzo del año, impulsadas por celulosa y concentrados de bebidas

Exportaciones de celulosa desde el puerto de Montevideo.

Las exportaciones de bienes uruguayos sumaron 995 millones de dólares en enero, 9% más que en igual mes del 2025.

El aumento se debió principalmente a las ventas de productos que se originan en zonas francas, como la pasta de celulosa (+36%) y concentrados de bebidas (+22%).

Los concentrados de bebidas son jarabes líquidos o polvo que se exporta como base para la producción de gaseosas.

A su vez, las exportaciones de carne también crecieron en enero, a un porcentaje menor (8%), mientras que las exportaciones de madera y sus productos crecieron 7% interanual.

Los lácteos (tercer rubro en el ranking) cayeron 10% en el comienzo del año.

La Unión Europea con el 16%, China 15% y Brasil también con 15% del total de exportaciones, fueron los principales destinos de los bienes uruguayos.