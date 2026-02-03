Las exportaciones de bienes uruguayos sumaron 995 millones de dólares en enero, 9% más que en igual mes del 2025.
Exportaciones suben 9% en el comienzo del año, impulsadas por celulosa y concentrados de bebidas
Las exportaciones de celulosa aumentaron 36% en enero de 2026, seguidas por los concentrados de bebidas, con 22% de incremento. Carne y madera también suben, pero baja la exportación de lácteos.
El aumento se debió principalmente a las ventas de productos que se originan en zonas francas, como la pasta de celulosa(+36%) y concentrados de bebidas (+22%).
Los concentrados de bebidas son jarabes líquidos o polvo que se exporta como base para la producción de gaseosas.
Jubilaciones tendrán aumento definitivo de 5,97% anual
A su vez, las exportaciones de carne también crecieron en enero, a un porcentaje menor (8%), mientras que las exportaciones de madera y sus productos crecieron 7% interanual.
Los lácteos (tercer rubro en el ranking) cayeron 10% en el comienzo del año.
La Unión Europea con el 16%, China 15% y Brasil también con 15% del total de exportaciones, fueron los principales destinos de los bienes uruguayos.
Dejá tu comentario