La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) publicó el viernes de noche el informe final de cómo funcionará el nuevo sistema de ómnibus por 18 de Julio , con imágenes que ilustran lo que se propone hacer el gobierno departamental en la principal avenida de la capital.

Allí se detalla cómo funcionará el troncal central exclusivo para ómnibus, cuántas paradas habrá a lo largo de 18 de Julio, cómo accederán a ellas las personas, dónde y cómo estará la ciclovía y los carriles que quedan para el uso de vehículos particulares.

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De acuerdo a este informe y a las imágenes publicadas por la Intendencia, el troncal exclusivo para los ómnibus dobles articulados (más grandes que los actuales) se ubicará en el centro de 18 de Julio, desde plaza Independencia hasta el desvío hacia 8 de Octubre, una cuadra antes del Obelisco de Bulevar Artigas.

Las paradas estarán en el medio del troncal y por los costados irán los ómnibus, En todo el trayecto habrá seis paradas para ascenso y descenso de pasajeros, y cinco de ellas estarán en espacios amplios por ubicarse en plazas o frente a la explanada de la Intendencia.

De oeste a este, la primera parada estará en plaza Independencia, la segunda en plaza Fabini (del Entrevero), la tercera en la explanada de la Intendencia, la cuarta en la plaza de los Treinta y Tres (de Bomberos), la quinta en Fernández Crespo (donde está la estación de servicio Ancap), y la sexta y última estará “en un punto a definir con ancho suficiente entre calle Alejandro Beisso y calle Martín C Martínez”, dice el documento de la comuna.

Mapa-Troncal-BRT

El ingreso a las paradas se hará con cruce peatonal (cebra) para mayor seguridad de los pasajeros, y a cada costado del troncal central, por donde van los ómnibus, la separación con el carril de vehículos particulares y con la ciclovía se hará con canteros que tendrán plantas, según las imágenes publicadas por la Intendencia.

Troncal-18-de-Julio-frente-a-plaza-entrevero

Carril de vehículos particulares

Como explicó el intendente Mario Bergara el viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10, 18 de Julio se dividirá en dos tramos.

En el primero, que va desde el Obelisco hasta Ejido, habrá dos carriles exclusivo para vehículos particulares, uno de ingreso al Centro y otro de salida.

Según el diseño previsto, estos carriles tienen espacio en su ancho para un solo vehículo, por lo que deberán circular en fila sin posibilidad de sobrepaso.

Cada dos cuadras, dijo Bergara, habrá espacios (dársenas) que se meterán en la vereda para poder realizar estacionamientos breves, por ejemplo para ascenso y descenso de personas.

Troncal-18-del-Obelisco-a-la-IMM

El segundo tramo de 18 de Julio va desde Ejido hasta plaza Independencia, y allí se quita el carril de vehículos particulares que ingresa al Centro, porque el ancho de la avenida es menor.

Los vehículos particulares que ingresan al Centro y quieren seguir en sentido hacia Ciudad Vieja, deberán doblar por Ejido y continuar por Colonia.

Desde Ejido hasta plaza Independencia, entonces, 18 de julio tendrá la ciclovía sobre la derecha (norte) pegada a la vereda, y mantendrá del otro lado, en la senda de salida (sur) el carril exclusivo para vehículos particulares. Este carril de salida de vehículos particulares (senda sur) va de punta a punta de 18 de Julio.

En tanto la ciclovía también va a lo largo de todo 18 de Julio por el lado norte de la calle, con circulación de ida y vuelta, es decir, en ambos sentidos.

Troncal-18-de-Julio-desde-IMM-a-Ciudad-Vieja

Semáforos y cruces transversales

La Intendencia decidió mantener todos los cruces con semáforos actuales sobre 18 de Julio “por su relevancia como pasos peatonales”, dice el informe, y prohibirá el giro hacia la izquierda para tomar 18 de julio.

El informe indica que “se plantea una prioridad semafórica real para el bus, mediante la incorporación de tecnología de última generación que le otorgue una onda verde adaptativa al BRT, priorizando el sentido de circulación según el pico mañana/tarde, y reduciendo ciclos para el tránsito transversal donde sea razonable”. Esto quiere decir que los semáforos priorizarán la circulación del troncal central exclusivo para ómnibus.

“De los 29 cruces con que cuenta la Av. 18 de julio entre la Plaza Independencia y la Av. 8 de octubre, 9 canalizan un alto flujo de tránsito público y privado (Fernández Crespo, Eduardo Acevedo, Magallanes, Minas, Ejido, Yaguarón, Paraguay, Río Negro, Andes), mientras que los restantes 20 presentan un menor movimiento, por lo que pueden quedar supeditados a una priorización del transporte público sobre la Av. 18 de julio”, señala el informe.

En cuanto a los carriles exclusivos para vehículos particulares, la Intendencia señala que “la nueva funcionalidad que tendría 18 de julio” hará que el tránsito particular se hará en “una vía cuasi local de acceso a predios y recorridos cortos a velocidades reducidas”.