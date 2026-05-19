"Operación Sallustro", la novela de Pablo Sirvén que explora la violencia política de Argentina antes del golpe de Estado

El escritor argentino Pablo Sirvén presentó este martes en la Universidad Católica su libro "Operación Sallustro", una novela que explora la violencia política de su país antes del golpe de Estado de 1976 a través de la vida de Oberdán Sallustro.

La presentación contó con la participación de los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti y, la moderación del escritor Diego Fisher.

"Es la historia a dos voces en primera persona de la vida de Oberdán Sallustro que fue un empresario argentino que luchó en la Segunda Guerra Mundial, que fue partisano contra Mussolini, y que fue secuestrado en los 70 en Buenos Aires y asesinado por la guerrilla", contó el autor a Subrayado.

Y agregó: "Es una historia llena de peripecias y finalmente está parte del drama rioplatense porque si bien fue un caso que se dio en Argentina hubo un componente tupamaro también en ese secuestro".

En la novela se encuentra el relato de la violencia en el mundo del siglo XX, el estado de bienestar de posguerra, entre otros detalles.

"Triunfó en mí el periodista más que el autor. En la ficción está dado porque tomo la voz de Sallustro, lo traté de hacer de la manera lo más verosímil, para eso investigué mucho en su entorno, en la familia, sus modos de hablar, cosa que si Sallustro lo leyera se viera representado muy verosímilmente, subrayó.