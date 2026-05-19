RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESCRITOR ARGENTINO

"Operación Sallustro", la novela de Pablo Sirvén que explora la violencia política de Argentina antes del golpe de Estado

El escritor argentino presentó su nueva novela con la participación de los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti.

libro-presentación-sallustro

El escritor argentino Pablo Sirvén presentó este martes en la Universidad Católica su libro "Operación Sallustro", una novela que explora la violencia política de su país antes del golpe de Estado de 1976 a través de la vida de Oberdán Sallustro.

La presentación contó con la participación de los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti y, la moderación del escritor Diego Fisher.

"Es la historia a dos voces en primera persona de la vida de Oberdán Sallustro que fue un empresario argentino que luchó en la Segunda Guerra Mundial, que fue partisano contra Mussolini, y que fue secuestrado en los 70 en Buenos Aires y asesinado por la guerrilla", contó el autor a Subrayado.

presidenta de inau sobre cierre de ex hogar tribal: no queremos nunca mas estos centros
Seguí leyendo

Presidenta de INAU sobre cierre de ex Hogar Tribal: "No queremos nunca más estos centros"

Y agregó: "Es una historia llena de peripecias y finalmente está parte del drama rioplatense porque si bien fue un caso que se dio en Argentina hubo un componente tupamaro también en ese secuestro".

En la novela se encuentra el relato de la violencia en el mundo del siglo XX, el estado de bienestar de posguerra, entre otros detalles.

"Triunfó en mí el periodista más que el autor. En la ficción está dado porque tomo la voz de Sallustro, lo traté de hacer de la manera lo más verosímil, para eso investigué mucho en su entorno, en la familia, sus modos de hablar, cosa que si Sallustro lo leyera se viera representado muy verosímilmente, subrayó.

Lo más visto

video
POLÉMICA

Madre denuncia que su hija trans no puede ingresar al vestuario femenino del Club BPS; institución asegura que analiza el tema
accidente en 2025

Imputaron al chofer de un ómnibus por homicidio culposo: causó la muerte de una mujer en una parada en Lezica
ESTADOS UNIDOS

Caso Marset: abogado y equipo fiscal analizan postergación de audiencia y acuerdo de culpabilidad
lo siguen buscando

Identificaron al hombre buscado por abuso en el Prado: tiene 9 antecedentes y asiste a refugios del Mides
imágenes

Así era por dentro el ex Hogar Tribal, cerrado tras años de informes sobre vulneración de derechos

Te puede interesar

Orsi ve con preocupación resultados de encuestas sobre aprobación del gobierno y aseguró que la luz es anaranjada video
"HAY QUE MEJORAR", DIJO

Orsi ve "con preocupación" resultados de encuestas sobre aprobación del gobierno y aseguró que la luz es "anaranjada"
No va a haber aumento de impuestos en el período y se analiza siempre cambios tributarios, dijo el presidente video
IVA PERSONALIZADO

"No va a haber aumento" de impuestos en el período y "se analiza siempre" cambios tributarios, dijo el presidente
Orsi viaja el jueves a Buenos Aires para participar en homenaje a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw
50 AÑOS DE SUS ASESINATOS

Orsi viaja el jueves a Buenos Aires para participar en homenaje a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw

Dejá tu comentario