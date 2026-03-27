El dibujo: así explicó Mario Bergara cómo quedarán los carriles de ómnibus, autos y bicicletas en 18 de Julio y las paralelas

Así explicó Mario Bergara cómo quedarán los carriles de ómnibus, autos y bicicletas en 18 de Julio y las paralelas.

El intendente de Montevideo Mario Bergara explicó cómo quedará la avenida 18 de Julio con la reforma del transporte colectivo que acordó con el presidente Yamandú Orsi, dónde irán los ómnibus , los autos particulares y las bicicletas , y qué pasarán con algunas de las calles paralelas, como Soriano y San José de un lado, y Colonia, Uruguay y Paysandú del otro.

Entrevistado este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10, Bergara defendió el proyecto de la Intendencia y respondió a la posición contraria que expresaron desde el Ministerio de Transporte, así como varios legisladores y dirigentes del MPP.

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, por ejemplo, dijo que el proyecto original del Ministerio, con túnel subterráneo por 18 de Julio, era mejor que el plan de la comuna porque reducía más los tiempos de traslado en ómnibus y habilitaba reformas para mejorar el Centro de la capital.

Seguí leyendo Carriles por 18 de Julio, calles sin ómnibus y cambios de sentido; detalles de propuesta de movilidad

“Cada proyecto tiene ventajas y desventajas y no hay uno superador del otro, al menos así lo planteamos nosotros”, dijo Bergara, e insistió en que con los ómnibus por el túnel en 18 de julio se ganaban tres minutos más, “nada más”, que circulando por arriba de la principal avenida.

El dibujo en 18 de Julio

El intendente explicó finalmente cómo quedará 18 de Julio una vez completada la reforma que planteó la Intendencia.

Dijo que 18 de Julio tendrá dos tramos diferentes en función del ancho de la avenida.

El primero, desde Tres Cruces y el Obelisco hasta Ejido (la parte más ancha) tendrá un troncal central exclusivo para los ómnibus con las paradas y refugios peatonales en el medio.

Al costado norte de este troncal central (en la senda de ingreso al Centro) se instalará la ciclovía completa, de ida y vuelta, que estará a lo largo de todo 18 de Julio, no como ahora que va hasta el cruce con Yi, y de ahí dobla y sigue por San José hacia la Ciudad Vieja.

En este tramo de 18 de Julio hasta Ejido habrá un carril a cada lado del troncal central para vehículos particulares, tanto en la senda de entrada al Centro como en la de salida.

En resumen, troncal central exclusivo para ómnibus con paradas y refugios, una ciclovía al costado (en la senda de ingreso al Centro) y un carril para vehículos particulares a cada lado de 18 de Julio.

Segundo tramo

El segundo tramo va de Ejido hasta plaza Independencia, y como es más angosto que el tramo anterior, ahí desaparece el carril para vehículos particulares de ingreso al Centro. Los vehículos que circulen hacia el Centro y Ciudad Vieja lo deberán hacer por Colonia.

De esta forma, el tramo de 18 de Julio, desde Ejido a plaza Independencia, queda con el troncal central exclusivo para ómnibus, la ciclovía al costado (en la senda de ingreso al Centro) y un carril para vehículos particulares solo de salida (hacia el Obelisco).

Paralelas sin ómnibus

Bergara dijo que al concentrar ómnibus por el troncal de 18 de Julio se liberan algunas paralelas del transporte colectivo, es decir, que por ellas no circularán más ómnibus.

En concreto dijo que “se liberan tres paralelas” (sin ómnibus): San José (de salida), Paysandú (de ingreso) y una tercera que puede ser Colonia o Uruguay (también de ingeso), aún no definido.

En estas tres calles no habrá ómnibus y absorberá los vehículos particulares que no entran en 18 de Julio. Además, Soriano cambiará de sentido, pasando a ser una vía de salida del Centro.

Cómo parar y estacionar en 18 de Julio

Con este diseño de un solo carril para vehículos particulares sobre 18 de Julio, surgieron cuestionamientos acerca de qué pasará cuando uno deba detenerse por distintas razones, como para bajar o subir personas en un taxi o auto particular, o qué pasa si debe ingresar y detenerse una ambulancia o un camión de bomberos.

Bergada dijo que para ello habrá “dársenas”, es decir, una entrada hacia la vereda (que le saca espacio a la vereda) para el “estacionamiento transitorio” en 18 de Julio.

Estas dársenas o espacios para estacionar de forma transitoria estarán cada dos cuadras, dijo el intendente.