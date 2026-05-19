Madre pide justicia y denuncia omisión de asistencia de médico que se negó a atender a su hijo en coma diabético

Madre pide justicia y denuncia a un médico de medicina general de ASSE que atendía en la policlínica El Techo en el departamento de Paysandú por haberse negado a atender a su hijo.

Sandra Navadian dijo a Subrayado que el profesional no quiso atenderlo porque no era pediatra. "Hace nueve años comenzó este periplo de pedido de justicia ante la omisión de asistencia por parte de un médico en la policlínica El Techo, en Soriano y Berocay", señaló.

El niño concurría a controles en dicha policlínica, pero como no lo veía bien volvió a llevarlo. "El último día casi después de un mes de andar, pregunto por un pediatra, no me quería ir sin la atención (...) la pediatra estaba en la policlínica Nueva York, me dijeron no hay pediatra, pero ahora viene el doctor de medicina general. Cuando el doctor entra, le pregunta la enfermera delante mío y de mi hijo que estaba sentado porque no se sostenía, si lo podía revisar al niño, si lo podía ver aunque sea al final y él dice que no. Cosa que nos dejó helados hasta las enfermeras", relató.

Y agregó: "Yo no soy pediatra, que lo vea un pediatra y se fue. No puede ser que con todos esos síntomas no hagan el punteo de la glicemia para ver si era un caso de diabetes; él entró con un coma diabético de 4.16 en ese momento".

El niño estuvo internado y un médico le dijo a la madre que no pasaba la noche.

"Ante la impotencia de este médico que se negó adelante de todos a atendernos es que yo inicio una denuncia administrativa en ASSE. Le viene desde ASSE una sanción a este médico donde lo suspenden durante 15 días de su profesión, de atención a los pacientes sin goce de sueldo. Lo que él no le interesó porque dijo que se tomaba vacaciones los 15 días. nunca pidió una disculpas, nunca tampoco averiguó cómo estaba el niño", manifestó Sandra.

Además, Sandra comentó que el Tribunal de Ética Médica le envió una carta respondiendo a su situación y posteriormente, el tribunal llamó al equipo de enfermería de la policlínica El Techo y confirmaron la expresado por ella.

"El fallo fue unánime de parte del Tribunal de Ética Médica, él revoca porque se pide que se archive y que su nombre quede colgado en la página del tribunal públicamente. El Tribunal de Alzada también corrobora que él mintió, según el Colegio de Ética Médica y la Ley 19.286 del artículo tercero donde dice que el médico es miembro del Colegio de Ética Médica del Uruguay por lo tanto él vela por la salud de los usuarios y los debe cuidar, entonces él hizo un apartado de su conducta", comentó la madre.

Según agregó, el médico tiene denuncias por maltrato verbal hacia sus pacientes.