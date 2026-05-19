Así era por dentro el ex Hogar Tribal, cerrado este martes tras años de informes sobre vulneración de derechos

El Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) cerró este martes el Centro de Breve Estadía Masculino, conocido como ex Tribal, y comunicó una serie de cambios en el sistema de protección especial de Montevideo.

Según el organismo, la medida apunta a “dar respuestas más adecuadas a las necesidades de cada adolescente que ingresa al Sistema de Protección”.

Seguí leyendo Oposición del Directorio de INAU celebra cierre del ex Hogar Tribal pero advierte por nuevo sistema de ingreso

image

INAU indicó que desde 2018 el centro había sido objeto de diversos señalamientos por parte de mecanismos de monitoreo de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales.

El cierre forma parte de un conjunto de medidas vinculadas a los procesos de ingreso, estadía y egreso de niños, niñas y adolescentes del Sistema de Protección Especial 24 Horas de Montevideo.

image

Entre los cambios anunciados, INAU planteó avanzar hacia cuidados de base familiar y comunitaria, modificar los procesos de ingreso al sistema y mejorar las capacidades de cuidado en la modalidad residencial de 24 horas.

El organismo explicó además que dejará atrás el sistema de “puertas de entrada” únicas para adolescentes, basado únicamente en una distinción binaria de género entre varones y mujeres.

image

Como sustitución, INAU implementará cuatro proyectos complementarios. Uno de ellos estará dirigido a adolescentes de entre 13 y 17 años con bajos niveles de riesgo y adaptación a la vida colectiva. Otros dos centros estarán enfocados en adolescentes de 13 a 15 años y de 16 a 18 años, respectivamente, para apoyar los procesos de ingreso al sistema.

También se prevé un centro gestionado por convenio para adolescentes con niveles medios y altos de riesgo psicosocial.

INAU señaló que la nueva política comenzó a aplicarse este martes y que se espera que esté plenamente operativa antes de agosto, una vez culminadas las adecuaciones de los centros y los procesos administrativos correspondientes.

Informes por vulneración de derechos

image

El hogar funcionaba como un centro transitorio para adolescentes derivados por la Justicia u otros actores del sistema de protección, mientras se resolvía su situación o se definían medidas de amparo. El programa buscaba garantizar derechos y brindar atención integral, además de coordinar con distintos servicios especializados, señaló el gobierno.

Sin embargo, la Institución Nacional de Derechos Humanos realizó durante años distintos monitoreos y observaciones sobre el funcionamiento del centro. En uno de sus informes, señaló que la infraestructura de la casa —una construcción antigua de dos plantas— no era adecuada para la convivencia de adolescentes.

En enero de 2026, la Inddhh publicó un informe en el que sostuvo que en el centro se habían constatado “situaciones reiteradas de vulneración de derechos” y episodios de violencia institucional. El documento señalaba que los organismos públicos no habían logrado garantizar la protección integral de los adolescentes alojados allí.

image

Ya en abril de 2018, el INAU había separado del cargo a la directora y a dos funcionarios del hogar luego de otro informe de la Institución de Derechos Humanos. En esa oportunidad se indicó que el centro albergaba a 51 adolescentes, superando su capacidad, por lo que algunos dormían en colchones en el piso.

El relevamiento también advertía sobre baños deteriorados, basura acumulada en el subsuelo, malos olores y presencia de ratas. Además, adolescentes alojados en el lugar declararon que calentaban agua en un latón para bañarse y que esa misma agua era reutilizada en otros baños.

En setiembre de 2023, una nueva inspección de la Inddhh constató mejoras en la conflictividad interna respecto a visitas anteriores.