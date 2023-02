La fiscal Gabriela Fossati explicó cómo sigue la investigación tras el acuerdo con Astesiano

“Se analizó toda la evidencia que se reunió, alguna manejada por ustedes (los medios de comunicación) y otra que ustedes evidentemente no han tenido conocimiento porque no la han transmitido a la opinión pública”, agregó la fiscal.

Consultada acerca de otras causas judiciales que puedan surgir de los chats y audios de Astesiano con jerarcas policiales y del gobierno, Fossati respondió: “Se utilizó toda la evidencia, lo que pasa es que la teoría del caso la hace la Fiscalía, no la hacen ustedes (la prensa) a través de sus preguntas y a través de sus inquietudes, por lo tanto, todos los hechos fueron valorados, los que a ustedes les parecen importantes y destacan a través de los medios de comunicación no están involucrados con la teoría del caso”.

“Estamos en un sistema de derecho en el cual quien es el titular de la acción en este caso ni siquiera en la mayoría de los hechos hay denunciante, por lo tanto ni siquiera hay damnificados que no sea la Fiscalía por su acción”, explicó.

“En todos los hechos que se han valorado los que no tienen apariencia delictiva, porque no encuadran en una acción típica antijurídica y culpable no han sido valorados porque no corresponde ser valorados”, finalizó.