PREVENTIVA POR 120 DÍAS

A prisión un hombre que mató a otro en la noche del 1 de febrero frente al liceo 49 en Punta de Rieles

El Departamento de Homicidios identificó al autor del disparo como un hombre de 42 años con cuatro antecedentes penales. Se entregó a la Policía y la Justicia lo imputó por homicidio y porte de arma.

liceo-49-fachada-foto-archivo

El 1 de febrero un hombre de 34 años, que tenía varios antecedentes penales por rapiña y hurto, fue atacado a tiros frente al liceo 49, en Leandro Gómez y ruta 8.

Eran casi las 11 de la noche cuando varios hombres estaban en el lugar, uno de ellos sacó un arma, disparó y se fue corriendo.

El herido fue trasladado por un particular a un centro asistencial con un disparo en el pecho y luego se confirmó su fallecimiento, por lo que el caso pasó a investigarlo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Tras realizar tareas de investigación, los policías de Homicidios identificaron a un hombre de 42 años con cuatro antecedentes penales como el responsable de haber disparado aquella noche.

Este hombre, al saberse buscado, acordó entregarse y lo hizo en el estudio de su abogada en Ciudad Vieja, donde fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Finalmente, la Justicia encontró a este hombre responsable de un delito de homicidio y un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos. Fue a prisión preventiva por 120 días, mientras continua la investigación.

Temas de la nota

