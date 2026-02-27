Un hombre de 25 años está grave tras ser baleado en las piernas en un ataque a tiros en Piedras Blancas

Un hombre de 25 años con antecedentes penales está grave tras ser baleado en un ataque a tiros ocurrido pasado el mediodía de este viernes en inmediaciones de Teniente Rinaldi y Azotea de Lima, en Piedras Blancas .

La Policía fue alertada por disparos de arma de fuego en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el hombre baleado ya había sido trasladado por particulares a la policlínica de Capitán Tula, donde el médico de emergencia le diagnosticó heridas de bala en ambas piernas y fue derivado en estado grave al Hospital Pasteur.