TENIENTE RINALDI Y AZOTEA DE LIMA

Un hombre de 25 años está grave tras ser baleado en las piernas en un ataque a tiros en Piedras Blancas

Cuando la Policía llegó a Teniente Rinaldi y Azotea de Lima alertada por vecinos que escucharon las detonaciones, el herido ya había sido trasladado por particulares a Capitán Tula y de ahí al Hospital Pasteur.

Un hombre de 25 años con antecedentes penales está grave tras ser baleado en un ataque a tiros ocurrido pasado el mediodía de este viernes en inmediaciones de Teniente Rinaldi y Azotea de Lima, en Piedras Blancas.

La Policía fue alertada por disparos de arma de fuego en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el hombre baleado ya había sido trasladado por particulares a la policlínica de Capitán Tula, donde el médico de emergencia le diagnosticó heridas de bala en ambas piernas y fue derivado en estado grave al Hospital Pasteur.

Entre los pasajes de la zona, los policías encontraron varios impactos de bala en las fachadas de las viviendas y aproximadamente 15 vainas de calibre 9mm.

