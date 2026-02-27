Un hombre de 25 años con antecedentes penales está grave tras ser baleado en un ataque a tiros ocurrido pasado el mediodía de este viernes en inmediaciones de Teniente Rinaldi y Azotea de Lima, en Piedras Blancas.
Un hombre de 25 años está grave tras ser baleado en las piernas en un ataque a tiros en Piedras Blancas
Cuando la Policía llegó a Teniente Rinaldi y Azotea de Lima alertada por vecinos que escucharon las detonaciones, el herido ya había sido trasladado por particulares a Capitán Tula y de ahí al Hospital Pasteur.
La Policía fue alertada por disparos de arma de fuego en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el hombre baleado ya había sido trasladado por particulares a la policlínica de Capitán Tula, donde el médico de emergencia le diagnosticó heridas de bala en ambas piernas y fue derivado en estado grave al Hospital Pasteur.
Entre los pasajes de la zona, los policías encontraron varios impactos de bala en las fachadas de las viviendas y aproximadamente 15 vainas de calibre 9mm.
Seguí leyendo
Condenaron a joven de 19 años y adolescente de 16 por asesinato a tiros ocurrido en setiembre en Minas
Temas de la nota
Lo más visto
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"
Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS
Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL
Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
PAGÓ MÁS DE $2.000
Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA
Dejá tu comentario