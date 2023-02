Alejandro Astesiano recibió condena de 4 años y 6 meses tras acuerdo con fiscal Fossati

El ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por su participación en la organización delictiva que falsificaba documentos (partidas de nacimiento) para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos.

En el acuerdo, Fossati le quitó a Astesiano el delito por el delito de suposición de estado civil (falsificación de documento) por no comprobar su participación en esta parte de la maniobra.

Por otro lado de agregó dos delitos más a los ya imputados: conjunción de interés público con privado y revelación de secreto.

De esta forma, en el proceso abreviado que se concretó este miércoles, Astesiano fue condenado por cuatro delitos: asociación para delinquir, tráfico influencias, conjunción interés público con privado y revelación de secreto. La fiscal probó y Astesiano reconoció su culpa en esos delitos.

La condena implica además una multa de 100 unidades reajustables (lo que al valor actual son 150.225 pesos) y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cuatro años.

Estos delitos y su condena confirman la participación de Astesiano en la venta de pasaportes y en el tráfico de información y favores con jerarcas policiales, lo que surgió tras periciar el teléfono celular del ex custodio del presidente Lacalle Pou (audios y chats de Whatsapp).

Durante la audiencia, Fossati dijo que Astesiano había cambiado de estrategia durante la investigación: primero negó su participación y luego la aceptó, dijo la fiscal.

Fossati también explicó al juez que muchos de los pedidos de favores que recibió Astesiano (que surgen de los chats y audios) no los concretó, no se transformaron en acciones y, por lo tanto, se descartó la posibilidad de algún otro delito.

DOCUMENTO

Fiscalía publicó el texto de la acusación de Fossati, donde describe la participación de Astesiano y los ex jerarcas policiales involucrados en el pedido de información y favores, el ex subdirector de Policía Nacional Héctor Ferreira y el ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel: