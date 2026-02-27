Dos mujeres lesionadas tras el choque entre el auto en el que viajaban y un camión cargado de semillas

Dos mujeres resultaron lesionadas este viernes luego de que el auto en el que iban fuera embestido por un camión. El siniestro de tránsito ocurrió minutos antes del mediodía a la altura del kilómetro 210,500 de la ruta 2 en la intersección con la ruta 55 en José Enrique Rodó, departamento de Soriano.

El camión, cargado de semillas, conducido por un hombre de 40 años, circulaba por ruta 2 hacia el sur, mientras que el auto lo hacía por la ruta 55 y al intentar ingresar a la ruta 2 hacia Mercedes, fue embestido por el camión.

Como consecuencia del impacto, las dos ocupantes del auto resultaron lesionadas. La conductora, de 47 años, sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, amnesia del episodio y fractura del antebrazo derecho; fue derivada a una mutualista. En tanto, su acompañante, de 56 años, presentó lesiones leves y se dispuso su traslado a la ciudad de Rosario. Por su parte, el camionero, de 40 años, resultó ileso. El control de alcoholemia que se le practicó dio resultado cero.

El tránsito en la zona se debió desviar por las calles laterales durante unas dos horas por la obstrucción de la ruta 2 a causa del siniestro.

