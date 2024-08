La despedida de Nole Marrone, Danilo Tegaldo y Nano Folle en Subrayado Tarde a Blanca Rodríguez

A su turno, Danilo Tegaldo se refirió a un día histórico para Subrayado y Canal 10. “Se está yendo la figura más importante de la televisión en las últimas tres décadas”, comenzó.

Resaltó la rigurosidad y la sensibilidad para informar. “No cualquiera puede llegar a los hogares de los uruguayos con la seriedad y la calidez que lo hago hecho Blanca durante todo este tiempo. Podés ser el mejor informativista, pero si no tenés esa alma, ese ángel que traspasa la pantalla, de nada sirve. Blanca lo tiene y lo ha compartido con todos nosotros”, sostuvo.

Refirió a compartir su enseñanza, trayectoria y camino, dejando huella y “rompiendo techos de cristal”. Saludó a Carolina García, que tendrá el desafío de conducir Subrayado Central desde el lunes.

Finalmente, Nano habló como “el embajador de la gente que ya no está, que no está en este plano, que no está en el canal” y prefirió contar dos anécdotas, no de la periodista Blanca Rodríguez, sino de la persona.