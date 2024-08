Aureliano Folle contó dos anécdotas que tuvo con Blanca Rodríguez en Subrayado

Y contó: "En las pausas, como yo estoy acá, ella habla conmigo. Se enteró que yo no tenía arbolito de Navidad en mi casa porque yo iba a pasar no sé donde".

"De ninguna manera, dijo Blanca". E hizo una compra web.

"Agarró el teclado (de la computadora). Me compró un arbolito de Navidad y me llegó a casa en un paquete al día siguiente. Y no me acuerdo si se lo pagué, lo voy a tener que arreglar con ella ahora. Con muchos intereses", bromeó.

"No sé si lo pagué, pero yo el arbolito lo tuve gracias a Blanca Rodríguez. Eso la pinta tal como es", agregó Folle.

La silla de ruedas.

Folle hizo su segunda anécdota. "Hace años cuando yo recién había empezado, ella tuvo una baja de presión. Nunca se enferma. Gran pánico en Subrayado, todos corrían. Blanca se sentía mal. Vienen los médicos, para una bajada de presión, con una silla de ruedas. Yo estaba al lado y me agarró el brazo, así, fuerte y me dijo: ¡no dejes que me saquen en una silla de ruedas!".

"Eso la pinta como persona. La periodista la vieron ustedes durante 34 años y dentro de un rato la van a volver a ver. ¡Gracias Blanca!", cerró Folle.

Rodríguez deja la conducción de Subrayado Central y la sucederá, desde el lunes, Carolina García. Subrayado Mediodía será conducido por Paola Botti y Danilo Tegaldo.