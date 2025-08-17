Robo piraña en una farmacia de 18 de Julio: delincuentes rompieron la puerta, vitrinas y se llevaron perfumes

Dos delincuentes ingresaron con cascos, guantes y una mochila de delivery a una farmacia ubicada en la avenida 18 de Julio esquina Tacuarembó y se robaron 200.000 pesos en perfumes.

No mostraron armas, rompieron la puerta y al ingresar se dirigieron directamente a las vitrinas de perfumes, forzaron los vidrios y en poco más de un minuto se llevaron la mercadería -roban los perfumes más caros y dejan los más baratos-.

El robo se produjo sobre las 20:20 de este sábado, rompieron la puerta de ingreso y la vitrina. No hubo heridos.

Temas de la nota delincuentes

farmacia