NO HUBO HERIDOS

Robo piraña en una farmacia de 18 de Julio: delincuentes rompieron la puerta, vitrinas y se llevaron perfumes

Los delincuentes ingresaron a la farmacia sobre las 20:20 horas de este sábado, con cascos y guantes.

robo-piraña-farmacia-18-y-tacuarembó

Dos delincuentes ingresaron con cascos, guantes y una mochila de delivery a una farmacia ubicada en la avenida 18 de Julio esquina Tacuarembó y se robaron 200.000 pesos en perfumes.

No mostraron armas, rompieron la puerta y al ingresar se dirigieron directamente a las vitrinas de perfumes, forzaron los vidrios y en poco más de un minuto se llevaron la mercadería -roban los perfumes más caros y dejan los más baratos-.

El robo se produjo sobre las 20:20 de este sábado, rompieron la puerta de ingreso y la vitrina. No hubo heridos.

Belvedere: rapiñeros robaron a repartidores; les llevaron casi 40.000 pesos

video
CINCO DELINCUENTES

Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano
TACUAREMBÓ

Tacuarembó: camión con zorra despistó y volcó en la ruta 5; la ruta estuvo obstruida hasta la tarde del domingo
EN EL KILÓMETRO 104

Hombre de 47 años y joven de 25 murieron en un siniestro de tránsito en la ruta 93 de Maldonado
METEOROLOGÍA

Aviso por ciclón extratropical con "vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes", informó Inumet

