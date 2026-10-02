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EN EL EXCOMCAR

Justicia resolvió que el Estado debe pagar USD 265.000 a la familia de un recluso que murió en un incendio en 2021

"La situación ruinosa en la que se encuentran los establecimientos penitenciarios derivan en estas condiciones", señaló Rolón, abogado de la familia del hombre fallecido.

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El Estado deberá indemnizar a la familia de uno de los presos que falleció en 2021, en un incendio en el exComcar, con 265 mil dólares, tras fallo de la Justicia, informó el abogado que los representa, Rodrigo Rolón.

Los fundamentos del fallo tienen que ver con que el Estado no cumplió con "el deber de cuidado, la prevención del riesgo y que debió anticiparse a estos hechos".

"La situación ruinosa en la que se encuentran los establecimientos penitenciarios derivan en estas condiciones", señaló Rolón.

Foto: Subrayado.
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"Nosotros entendemos que una vida humana, más allá de que no tiene precio, los valores que se están manejando en esta sentencia son sensiblemente más bajos de lo que se podía llegar a resarcir", indicó sobre la posibilidad de apelar la sentencia.

De todos modos, el abogado consideró que es una "sentencia justa" y que da "un mensaje clarísimo al Estado en cuanto a su responsabilidad" porque además "analiza toda la situación del sistema penitenciario".

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