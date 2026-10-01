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PARTICIPARON MÁS DE 100 POLICÍAS

Operación Golfo terminó con 32 detenidos en 32 allanamientos realizados en Colonia, Canelones y Montevideo

Más de 100 policías participaron en el despliegue realizado este jueves. Se incautaron armas, municiones, un kilo de cocaína y uno de marihuana, 59 celulares, dinero, dos motos, dos autos y una camioneta.

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La Policía detuvo a 32 personas en 32 allanamientos realizados en los departamentos de Colonia, Canelones y Montevideo en una investigación que tenía como objetivo desarticular a una organización ilícita vinculada a delitos de narcotráfico, lavado de activos y trata de menores.

Más de 100 policías de distintas unidades participaron en el despliegue realizado este jueves.

Hubo cinco allanamientos en Colonia del Sacramento, cinco en Juan Lacaze, tres en Rosario, tres en Colonia Valdense, 12 en Nueva Helvecia, tres en San Luis (Canelones) y uno en Maroñas (Montevideo).

Foto: Subrayado. 
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Además, se incautaron cuatro revólveres, una pistola, cuatro escopetas y una pistola de fogueo, 53 cartuchos y seis vainas. Además, casi un kilo de cocaína, un kilo de marihuana, 33,45 gramos de pasta base y 23 plantas de marihuana.

También, 59 celulares y dinero en efectivo: 173.125 pesos y 201 dólares. En materia de vehículos, se incautaron dos motos, dos autos y una camioneta. Asimismo, se encontraron cinco computadoras, una tablet y cinco balanzas. Además, 41 tarjetas de crédito y de débito de diferentes instituciones financieras.

La Policía realizó requisas en las cárceles de Punta de Rieles, de mujeres y de Colonia, donde se incautaron celulares y varios cuchillos y cortes carcelarios. Además, se dispuso la conducción de seis reclusos.

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