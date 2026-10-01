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EN UNA OBRA EN EL CENTRO

Bomberos rescataron a un trabajador que cayó desde dos metros de altura luego de que un muro cediera sobre él

El siniestro laboral ocurrió en una construcción en Ejido y Uruguay, en la mañana de este jueves. El hecho está en investigación.

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Un trabajador cayó desde dos metros de altura luego de que un muro cedió sobre él, en una obra en el centro de Montevideo.

El siniestro laboral ocurrió a las 11:30 de este jueves, en una construcción en Ejido y Uruguay.

Hasta allí concurrió un equipo de Bomberos que realizó una maniobra de rescate del hombre, que estaba caído sobre el techo de un segundo piso. Para bajarlo, fue colocado en un canasto de rescate y tras la maniobra, fue atendido por equipos médicos.

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También trabajó en la escena personal del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.

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