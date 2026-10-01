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MONTEVIDEO

Taxista ayudaba a pasajera a descender y un delincuente le robó el vehículo: fue recuperado por el GPS

"Vinimos para acá y está encendido, todo revuelto adentro, dejó los limpiaparabrisas prendidos, y se olvidó de algo de él", contó la taxista.

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Un delincuente robó un taxi mientras la conductora ayudaba a una pasajera a descender del vehículo.

La conductora habló con Subrayado sobre cómo transcurrió el hecho. Contó que el viaje lo tenía pactado, que debía recoger a la pasajera en su casa y hacer varios mandados. "Es una señora que tiene una pierna amputada y se maneja en silla de ruedas", indicó.

La llevó a cobrar, a levantar medicación y a comprar un regalo para un nieto. En esta última parada, en la avenida 8 de Octubre, barrio Unión, la conductora bajó para ayudar a la mujer a pasar del auto a la silla de ruedas, y en ese momento, el hombre se subió al taxi y se fue.

Fiscalía de Paysandú. Foto: archivo. 
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"Adentro del auto quedaron las bolsas de la señora con la medicación, lo que había comprado en la pescadería, mis documentos, mi monedero, el celular del trabajo, incluso hasta mi desayuno", contó.

Llamaron al 911 y tras monitoreo del GPS del taxi, la Policía pudo encontrar el vehículo en Villa Española.

"Vinimos para acá y está encendido, todo revuelto adentro, dejó los limpiaparabrisas prendidos, y se olvidó de algo de él. Hay como una llanta de bicicleta que está adentro y no es nuestra", detalló la víctima.

La Policía Científica extraerá evidencia del vehículo.

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