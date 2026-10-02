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OCURRIÓ EL 17 DE SETIEMBRE

Una adolescente fue imputada por agredir a una maestra en la Escuela 326 de Plácido Ellauri

Una pelea entre niños terminó con una docente agredida por un familiar. La maestra fue golpeada y tirada al piso. La agresora es hermana de un alumno de la docente agredida.

Inscripción para Educación Inicial y Primaria. Foto: FocoUy

Inscripción para Educación Inicial y Primaria. Foto: FocoUy

Una adolescente fue imputada por la agresión a una maestra ocurrida en la Escuela 326 del barrio Plácido Ellauri que motivo un paro de 24 horas de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) en Montevideo.

Una pelea entre niños terminó con una docente agredida por un familiar. La maestra fue golpeada y tirada al piso. La agresora es hermana de un alumno de la docente agredida. El hecho ocurrió el 17 de setiembre en el centro educativo ubicado en Leandro Gómez y San Martín.

La Fiscalía de Adolescentes de 1º turno logró la imputación de la adolescente por un delito de agresión a trabajadores de la educación y un delito de lesiones personales especialmente agravado, cometidos contra una integrante del personal del centro educativo en ejercicio de sus funciones.

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Como medida socioeducativa se dispuso siete meses de libertad asistida, con la prohibición de comunicación y de acercamiento a la víctima.

"Las agresiones contra quienes desempeñan tareas educativas no constituyen hechos aislados ni admisibles, pues afectan no solo a las personas directamente involucradas sino también al derecho de niños, niñas y adolescentes a aprender en entornos seguros y respetuosos", indica la Fiscalía.

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