A las 15:40 horas de este jueves se produjo un siniestro de tránsito grave en la ruta 101, a la altura del kilómetro 19, en cercanías del aeropuerto de Carrasco.
Una mujer fue atropellada por un camión en ruta 101, en cercanías del Aeropuerto de Carrasco
La víctima intentaba cruzar la ruta a la altura del kilómetro 19 cuando fue impactada por el vehículo, de pequeño porte.
Hasta ahora, la información que se conoce es que un camión de pequeño porte atropelló a una mujer que cruzaba la ruta caminando, señaló Policía Caminera.
La ruta, en la entrada al puente, está cortada y se canaliza el tránsito por la vía lateral, agregaron las autoridades.
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