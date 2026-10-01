Una mujer fue atropellada por un camión en ruta 101, en cercanías del Aeropuerto de Carrasco

A las 15:40 horas de este jueves se produjo un siniestro de tránsito grave en la ruta 101, a la altura del kilómetro 19, en cercanías del aeropuerto de Carrasco.

Hasta ahora, la información que se conoce es que un camión de pequeño porte atropelló a una mujer que cruzaba la ruta caminando, señaló Policía Caminera.

La ruta, en la entrada al puente, está cortada y se canaliza el tránsito por la vía lateral, agregaron las autoridades.

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