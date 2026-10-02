"Esta operación es un ejemplo claro de la vinculación de la cárcel con extramuros", dijo Negro sobre la operación Golfo

El ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo en el departamento de Colonia, donde habló en conferencia sobre la operación Golfo , que tuvo a 32 personas detenidas por delitos de narcotráfico, lavado de activos y trata de menores.

"El objetivo de esta operación es desarticular las estructuras criminales que están operando esencialmente en todo el departamento de Colonia", donde se realizaron 28 de los 32 allanamientos en el marco de este operativo, indicó el jefe de Policía, Paulo Adán Costa. "Se desarticularon grupos criminales que venían afectando enteramente nuestro departamento", resaltó.

"Esta operación involucra no solo el negocio de las drogas, sino también lavado, asociación para delinquir, algún delito sexual", añadió el jefe y explicó que todavía resta la resolución judicial que defina los delitos, y aseguró que abarca a más de una organización.

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En este caso, hubo también requisas en cárceles y seis reclusos fueron conducidos ante la Justicia.

"Esta operación es un ejemplo claro de la vinculación de la cárcel con extramuros y la delincuencia que se desarrolla más allá de los límites de la cárcel. Cortar el vínculo y la comunicación de las personas que están privadas de libertad y que pretenden seguir en el mundo delictivo con el afuera, es parte del trabajo de la Policía. Por lo que muy lejos de terminarse e interrumpirse la tarea policial cuando una persona ingresa al recinto carcelario, la labor de investigación y de represión sigue", señaló el ministro Carlos Negro.

En ese sentido, habló de la necesidad de construir "una cárcel para personas con perfiles delictivos de alto riesgo" y que el Ministerio del Interior está trabajando para eso.

El Ministro del Interior Dr. Carlos Negro, junto al Director de la Policía Nacional Comisario General (R) José Manuel Azambuya y al Jefe de Policía de Colonia Comisario General (R) Paulo Adán Costa, estarán brindando una conferencia de prensa con motivo de la Operación Golfo.