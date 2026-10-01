Máquina retroexcavadora rompió un caño y se produjo una fuga de gas en el barrio Aguada; la situación fue controlada

Evacuaron a unas 110 personas de Aguada Park y las calles Colombia y Paraguay estuvieron cortadas en Montevideo, por un escape de gas.

La fuga de gas se produjo porque una retroexcavadora utilizada para retirar un árbol donde se construye una torre rompió accidentalmente un caño.

Bomberos y Policía trabajan en la zona y señalan que la situación está bajo control, luego de que un equipo de expertos de Montevideo Gas cerrara una válvula. Con equipamiento técnico, evaluaron la saturación del aire en la zona y cuando bajaron los niveles, las personas evacuadas pudieron retomar sus actividades.

Otro equipo será el que repare el caño para reestablecer los servicios.

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