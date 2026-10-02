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REUNIÓN CON LA INTENDENCIA

Inspectores de tránsito de Canelones realizan paro de 24 horas por agresión a funcionario en Las Piedras

Fue durante un procedimiento de control. El trabajador detuvo a un motociclista y tras pedirle los documentos, por no tener matrícula, fue agredido con un golpe en el rostro. El agresor es jerarca del Municipio G de Montevideo.

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Los inspectores de tránsito de la Intendencia de Canelones realizan este viernes un paro de 24 horas tras la agresión sufrida por un funcionario durante un procedimiento de control en la tarde del jueves en Las Piedras.

En las imágenes, a las que accedió Subrayado, se puede ver cuando el inspector detuvo a un motociclista y tras solicitarle los documentos, por no poseer matrícula, el conductor lo agredió con un golpe de puño en el rostro. El agresor es un jerarca del Municipio G de Montevideo.

El paro pactado para este viernes implica la suspensión de actividades programadas, como por ejemplo, una caminata por la salud tradicional que se realiza en la ciudad de Pando en el marco de la Semana del Corazón.

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Los inspectores se reúnen con autoridades del gobierno departamental de Canelones.

Alessio Picardo, el inspector agredido por el motociclista, habló con Subrayado y contó detalles de lo ocurrido.

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