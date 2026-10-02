Dos hombres imputados por abuso sexual contra niños; uno era la pareja de la abuela de las víctimas

Un hombre de 36 años fue imputado por abuso sexual contra dos niñas de 5 y 10 años, nietas de su pareja. El caso fue denunciado en mayo de 2024 en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Las Piedras por el padre de las menores.

Los abusos ocurrieron cuando las niñas iban a visitar a su abuela materna a su casa. Tras la denuncia, el Juzgado de Familia y la Fiscalía de Las Piedras de 2º turno adoptaron medidas cautelares, la realización de pericias y la aplicación de los protocolos para casos de abuso sexual. Luego de la audiencia judicial, se dispuso la imputación por reiterados delitos de abuso sexual agravados e irá a prisión preventiva por 150 días.

En otro caso, también en Las Piedras, pero de julio de 2025, un hombre de 39 años y sin antecedentes penales fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados.

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Las víctimas fueron dos niños de 3 y 4 años. Los hechos fueron detectados en 2024, luego de que los niños fueran retirados del cuidado de sus padres y pasar a depender del INAU. Fueron alojados en un hogar de Treinta y Tres, donde el personal del instituto constató una posible situación de abuso y realizó la denuncia a la Justicia.

Como los hechos denunciados habían ocurrido en Las Piedras, las actuaciones fueron derivadas a esa órbita penal, pero la Justicia de Familia de Treinta y Tres mantuvo su intervención para adoptar las primeras medidas de protección a las víctimas.

La Justicia Penal de Las Piedras dispuso la imputación del hombre y se determinaron medidas cautelares por 60 días.

CONDENADA

En Parque del Plata, una mujer de 24 años fue condenada a cinco meses de libertad a prueba por un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad en un caso de abuso sexual contra su hija de 2 años.

En el caso, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género viene trabajando desde julio de 2026, y sobre el padrastro de la niña, pareja de la mujer, la Justicia dispuso medidas cautelares.