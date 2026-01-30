Prisión preventiva para el joven que se entregó por el homicidio de Jonathan Cancela

Enviaron a prisión preventiva por 120 días al joven de 18 años que se entregó este viernes por el homicidio de Jonathan Cancela.

Los delitos por los que se formalizó la investigación son homicidio en régimen de reiteración real con lesiones personales y porte de arma en lugares públicos.

El imputado es Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido, de 18 años. Era buscado por haber asesinado a Jonathan Cancela, de 28 años, el 25 de noviembre de 2025.

“Estamos ante una situación que tuvo un desenlace fatal no querido. Fue una mala suerte, porque mi defendido se le imputa un delito de homicidio y un delito de lesiones personales, porque no hubo riesgo para la persona que se le efectuó un disparo en la pierna”, dijo el abogado del imputado, Martín Frustaci.

“Se acerca una persona a la camioneta, mi cliente se asusta, abre la puerta y tira un tiro al piso, y le pega en el pie a una persona que resultó lesionada, la bala atraviesa el pie, pega en el piso, transita como unos 20 metros, 30 metros, y da en la cabeza de una persona que lamentablemente fallece”, sostuvo el abogado y aseguró: “No tenía intención de matar a nadie”.

Jonathan era estudiante de la UTU de La Unión, había salido del centro educativo y caminaba con dos compañeros rumbo al intercambiador Belloni, cuando al llegar a 8 de Octubre y Vicenza recibió un disparo en la cabeza.

Para los investigadores, quien disparó aquella noche fue Mac Eachen de 18 años, en un ataque que no iba dirijo a Jonathan.

El Departamento de Homicidios, tras una minuciosa investigación, tareas de inteligencia y vigilancia, logró identificar plenamente al presunto homicida y la búsqueda se extendió a la opinión pública, cuando el Ministerio del Interior difundió su imagen para pedir información respecto a su paradero.

Sabiéndose buscado, este viernes decidió entregarse en el estudio de su abogado y fue detenido por los investigadores.