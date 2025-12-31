RECIBÍ EL NEWSLETTER
Apelaciones revocó la sentencia y dispuso prisión preventiva para siete militares imputados en la causa Roslik

La resolución alcanza a Oscar Mario Roca Baraldi, Abel Edison Pérez Cirilo, Jorge Ricardo Soloviy Feris, Daniel Edgardo Castellá Lorenzo, Rodolfo Gustavo Costas Bentancour, Luis Pedro Estebenet Stasiak y Eduardo Saiz Pedrini.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno resolvió revocar la sentencia interlocutoria recurrida N.º 2372/2025, dictada en la audiencia celebrada el pasado 22 de diciembre de 2025, y dispuso en su lugar la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva efectiva para siete personas imputadas en la causa Roslik.

La resolución alcanza a Oscar Mario Roca Baraldi, Abel Edison Pérez Cirilo, Jorge Ricardo Soloviy Feris, Daniel Edgardo Castellá Lorenzo, Rodolfo Gustavo Costas Bentancour, Luis Pedro Estebenet Stasiak y Eduardo Saiz Pedrini, quienes permanecerán privados de libertad hasta el día 6 de febrero de 2026, sin perjuicio de futuras resoluciones que puedan adoptarse.

En este momento mediante comunicación a la jueza de feria, Selva Siri, se ordenó a la Policía, el cumplimiento de esta medida y el traslado a prisión de cada uno de los militares retirados imputados.

Asimismo, el tribunal ordenó que, cumplidas las formalidades correspondientes, las actuaciones sean devueltas a la sede judicial de origen para su prosecución.

La causa refiere al secuestro y tortura de 30 residentes de San Javier, entre ellos, el médico Vladimir Roslik, durante dos operativos militares en 1980 y 1984. La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad entendió que la conducta de los militares configuró los delitos de secuestro y tortura, y que no habían sido juzgados por el secuestro y asesinato de Roslik en 1984, que adquirió la cualidad de "cosa juzgada" por resolución de la Suprema Corte de Justicia.

