Justicia confirmó la condena a 24 años de cárcel para los asesinos de Alejandro Torres en Maldonado

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno confirmó la condena a 24 años de cárcel por el crimen de Alejandro Torres, asesinado en febrero de 2023 en Maldonado .

El 28 de agosto de 2025, la Fiscalía de 1º turno había logrado la condena de dos argentinos como autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, pero las defensas de ambos apelaron la sentencia, cuestionando la responsabilidad penal y el monto de la pena.

Uno de los abogados argumentó que las pruebas fueron mal evaluadas y que por lo tanto, no había certeza sobre la participación de su defendido en el hecho, vulnerando el principio de presunción de inocencia. El otro defensor sostuvo que en el caso de su cliente no se tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes para reducirle la pena, como la admisión del hecho y su condición de primario.

En su fallo, los ministros Adriana de los Santos, Luis Charles y Gabriela Merialdo confirmaron por unanimidad la condena, pero incorporaron como atenuante la admisión parcial de los hechos por parte de uno de los condenados.

La investigación del caso logró establecer que ambos condenados ingresaron a Uruguay a fines de enero de 2023 para trabajar en la temporada de verano y entablaron un vínculo con la víctima, que los alojó en su casa de San Carlos. Días después, le robaron una tarjeta de débito e intentaron sacar dinero y realizar compras, pero no pudieron.

El 6 de febrero, los acusados permanecieron junto a la víctima hasta la noche, que fue cuando la vieron con vida por última vez. En la madrugada, Alejandro Torres fue asesinado, su cuerpo maniatado y lo trasladaron en su vehículo hasta las inmediaciones de la ruta Interbalnearia, donde lo abandonaron entre la vegetación. Su cuerpo fue hallado cinco días después.

Los homicidas huyeron a Montevideo en el auto y con objetos de la víctima, se sacaron las matrículas e incendiaron el vehículo en la zona del Parque Rodó. Luego, se fueron hacia el litoral y cruzaron a Argentina, donde fueron detenidos y extraditados a Uruguay para ser sometidos a la Justicia.