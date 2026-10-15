Justicia condenó a Defensa a entregar información sobre vuelos militares durante la última dictadura

La Justicia condenó al Ministerio de Defensa Nacional a entregar información sobre siete vuelos militares que podrían haber sido utilizados para trasladar a uruguayos detenidos desaparecidos desde Argentina hacia Uruguay durante la última dictadura.

El fallo fue dictado por el juez Alejandro Martínez de las Heras tras una demanda presentada por el periodista Roger Rodríguez, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

El pedido de información, realizado en mayo de este año, incluye los registros de salida, escalas y destinos de las aeronaves, así como la identificación de pilotos, tripulantes y responsables de planificar o ejecutar esos vuelos. La solicitud pone especial atención en los trayectos entre Uruguay y Argentina realizados entre 1974 y 1978.

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Ante el reclamo, el Ministerio de Defensa sostuvo que no encontró la documentación solicitada. Sin embargo, el magistrado entendió que la cartera no demostró haber realizado una búsqueda seria, exhaustiva y razonable de sus archivos.

Por eso, la Justicia ordenó entregar la información en un plazo de diez días corridos.

La investigación apunta a esclarecer posibles traslados clandestinos de detenidos en el marco del Plan Cóndor. En ese período, decenas de uruguayos fueron secuestrados en Argentina y algunos fueron trasladados ilegalmente a Uruguay.