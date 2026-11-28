El ministro del Interior Carlos Negro habló con Subrayado ni bien terminó la final de la Libertadores y salía del estadio Centenario.
Carlos Negro reconoció a los hinchas por vivir con "paz y tranquilidad" la final de la Libertadores
El ministro del Interior Carlos Negro habló con Subrayado a la salida del estadio Centenario tras la final de la Libertadores, y dijo que la vivió “hasta con un poquito de envidia”.
Consultado sobre una primera evaluación de la seguridad hasta ese momento, Negro destacó que llegaron a Uruguay 80.000 personas, en su gran mayoría para la final de la Copa, y aseguró que “hasta ahora disfrutaron una fiesta”.
El ministro señaló que casi 2.000 policías trabajaron desde hace varios días para garantizar “el transporte, la seguridad, y la movilización”.
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También agradeció y destacó que comportamiento de los hinchas en general, hasta el final del partido: “Lo hicieron en un ámbito de paz y tranquilidad, hay que reconocer a los turistas y los visitantes”.
Consultado sobre cómo vivió la final en el estadio, Negro respondió: “Espectacular. Emocionante. Uno lo vive hasta con un poquito de envidia”.
Subrayado también habló a la salida del estadio con el canciller Mario Lubetkin:
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