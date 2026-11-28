El ministro del Interior Carlos Negro habló con Subrayado ni bien terminó la final de la Libertadores y salía del estadio Centenario.

Consultado sobre una primera evaluación de la seguridad hasta ese momento, Negro destacó que llegaron a Uruguay 80.000 personas, en su gran mayoría para la final de la Copa, y aseguró que “hasta ahora disfrutaron una fiesta”.

El ministro señaló que casi 2.000 policías trabajaron desde hace varios días para garantizar “el transporte, la seguridad, y la movilización”.

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También agradeció y destacó que comportamiento de los hinchas en general, hasta el final del partido: “Lo hicieron en un ámbito de paz y tranquilidad, hay que reconocer a los turistas y los visitantes”.

Consultado sobre cómo vivió la final en el estadio, Negro respondió: “Espectacular. Emocionante. Uno lo vive hasta con un poquito de envidia”.

El ministro del Interior Carlos Negro hace en @subrayado un primer balance del operativo de seguridad para la final de la Copa #Libertadores

Informa @miguechagas | https://t.co/BmpxVnnKSq pic.twitter.com/Vu9oQr8D2D — Subrayado (@Subrayado) November 28, 2026

Subrayado también habló a la salida del estadio con el canciller Mario Lubetkin: