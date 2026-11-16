Un Tribunal de Apelaciones agravó las condenas de siete reclusos que el 25 de setiembre de 2024 quemaron vivos a seis privados de libertad en una celda del módulo 4 del ex-Comcar.

El tribunal confirmó las penas de 30 años de penitenciaría y les impuso, además, entre cinco y diez años de medidas de seguridad eliminativas, que deberán cumplir una vez finalizada la pena.

Según se desprende de la sentencia, los jueces hicieron hincapié en la crueldad del crimen y en la peligrosidad de los autores.

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El fallo hizo lugar parcialmente al planteo de la fiscal de Homicidios, Andrea Naupp, quien había solicitado 15 años adicionales de medidas de seguridad para los condenados.

Para fundamentar su decisión, el tribunal destacó que todos actuaron de la misma forma, todos participaron en el hecho imputado y ninguno mostró arrepentimiento.

Según la reconstrucción judicial, el episodio comenzó por una disputa relacionada con la distribución de tareas obligatorias diarias dentro de la prisión.

El documento señala además que los siete autores utilizaron armas cortantes de fabricación carcelaria, en cuyos extremos colocaron trozos de polifón encendidos, además de que también arrojaron combustible dentro de la celda.

Cuando el fuego comenzó, los imputados permanecieron afuera de la celda con las armas caseras, evitando que las víctimas pudieran escapar.