El Banco de Seguros del Estado (BSE) pagará unos 20 millones de dólares al shopping de Colonia y a ocho de sus locales comerciales por el incendio de la semana pasada que dejó pérdidas prácticamente totales, en un 90% según el informe de la Dirección Nacional de Bomberos.
El BSE pagará seguros al shopping de Colonia por 20 millones de dólares tras incendio y destrucción casi total
El BSE tiene reasegurado en el exterior el 80% de esos 20 millones, dijo el presidente del banco Marcos Otheguy. Hay otros 10 millones de dólares en seguros con otras empresas.
El 80% de esos 20 millones de dólares que pagará el BSE están reasegurados en el exterior, dijo a Subrayado este lunes el presidente del banco Marcos Otheguy.
Además, otros locales comerciales tienen pólizas con otras aseguradoras privadas por un monto aproximado de 10 millones de dólares.
"Tormentas y lluvias van a afectar todo el territorio", anunció Nubel Cisneros, pero destacó que las temperaturas no van a bajar
Los técnicos del BSE ya trabajan con el shopping y los locales comerciales para definir los montos de cada uno, y la fecha en la que comenzarán a cobrar.
Varias marcas que trabajaban en el shopping ya han alquilado otros locales comerciales en el Centro de Colonia para reanudar la actividad, y otras buscan aún dónde continuar.
Seguro de desempleo
El ministro de Trabajo Juan Castillo dijo que el gobierno está dispuesto a enviar proyectos de ley con seguro especial o extendido para los trabajadores afectados por el incendio del shopping, aunque destacó que varias marcas y cadenas que estaban en el lugar ya buscan o alquilan otros locales para seguir trabajando, lo que no afectaría los empleos.
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