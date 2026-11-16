El Banco de Seguros del Estado (BSE) pagará unos 20 millones de dólares al shopping de Colonia y a ocho de sus locales comerciales por el incendio de la semana pasada que dejó pérdidas prácticamente totales, en un 90% según el informe de la Dirección Nacional de Bomberos.

El 80% de esos 20 millones de dólares que pagará el BSE están reasegurados en el exterior, dijo a Subrayado este lunes el presidente del banco Marcos Otheguy.

Además, otros locales comerciales tienen pólizas con otras aseguradoras privadas por un monto aproximado de 10 millones de dólares.

Seguí leyendo "Tormentas y lluvias van a afectar todo el territorio", anunció Nubel Cisneros, pero destacó que las temperaturas no van a bajar

Los técnicos del BSE ya trabajan con el shopping y los locales comerciales para definir los montos de cada uno, y la fecha en la que comenzarán a cobrar.

Varias marcas que trabajaban en el shopping ya han alquilado otros locales comerciales en el Centro de Colonia para reanudar la actividad, y otras buscan aún dónde continuar.

Seguro de desempleo

El ministro de Trabajo Juan Castillo dijo que el gobierno está dispuesto a enviar proyectos de ley con seguro especial o extendido para los trabajadores afectados por el incendio del shopping, aunque destacó que varias marcas y cadenas que estaban en el lugar ya buscan o alquilan otros locales para seguir trabajando, lo que no afectaría los empleos.