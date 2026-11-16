Una persecución policial que comenzó en el barrio Marconi terminó en Costanera Maestra Aurelia Viera, en la zona de Parque Guaraní.
Requerido por homicidio protagonizó persecución por varios barrios y terminó en Parque Guaraní; abandonó el vehículo y se fugó
La Policía analiza la escena donde quedó la camioneta marca Renault Duster que circuló con una rueda en llanta por varios barrios.
Fuentes del caso indicaron a Subrayado que la persona que iba en la camioneta está requerida por homicidio.
El hombre no respetó la voz de alto y ahí comenzó la persecución que recorrió La Blanqueada, 8 de Octubre, La Unión, Villa Española y finalizó en Flor de Maroñas donde quedó abandonado el vehículo.
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El hombre realizó la persecución con una llanta explotada.
La Policía trabaja en la escena donde quedó la camioneta marca Renault Duster.
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