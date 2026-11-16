#AHORA | Persecución policial comenzó en el Marconi, recorrió varios barrios y terminó en el Parque Guaraní. La Policía le dió la voz de alto a la camioneta que circulaba en actitud sospechosa. El vehículo fue abandonado en Costanera Maestra Aurelia Viera y su conductor se fugó. Los detalles con @Guillelorenzo20