El Congreso de Intendentes resolvió el domingo el valor de la patente de rodados 2027. En una sesión extraordinaria del plenario, los jefes departamentales resolvieron que para los vehículos con motor a combustión (nafta y gasoil) se mantiene el valor de la patente 2026 para todas las categorías, sin ajustes.
Valor de la patente de rodados 2027: sin aumento en vehículos a combustión y alícuotas diferenciales en eléctricos
El Congreso de Intendentes resolvió no aumentar la patente 2027 de los vehículos a nafta y gasoil, y mantener la alícuota en 3% para los eléctricos de hasta 19.000 dólares (sin IVA).
Para los vehículos eléctricos, en tanto, se resolvió mantener el beneficio en la alícuota (3%) de la patente de los que tengan un valor de mercado sin IVA inferior a 19.000 USD.
Además, se establece un régimen de transición hacia 2028 y franjas hasta 25.000 USD sin IVA (alícuota 4%) y con valor superior a 25.000 USD sin IVA (alícuota 5%).
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“También se resolvió otorgar facilidades, e implementar una campaña de reempadronamiento sin costo por un mes durante 2027 y 2028, con el objetivo que los ciudadanos puedan regularizar su situación, y empadronar su vehículo en el departamento en el que residen y así cumplir con la ley 18.456”, dice el comunicado del Congreso de Intendentes.
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