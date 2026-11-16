Valor de la patente de rodados 2027: sin aumento en vehículos a combustión y alícuotas diferenciales en eléctricos

El Congreso de Intendentes resolvió el domingo el valor de la patente de rodados 2027. En una sesión extraordinaria del plenario, los jefes departamentales resolvieron que para los vehículos con motor a combustión (nafta y gasoil) se mantiene el valor de la patente 2026 para todas las categorías, sin ajustes.

Para los vehículos eléctricos, en tanto, se resolvió mantener el beneficio en la alícuota (3%) de la patente de los que tengan un valor de mercado sin IVA inferior a 19.000 USD.

Además, se establece un régimen de transición hacia 2028 y franjas hasta 25.000 USD sin IVA (alícuota 4%) y con valor superior a 25.000 USD sin IVA (alícuota 5%).

“También se resolvió otorgar facilidades, e implementar una campaña de reempadronamiento sin costo por un mes durante 2027 y 2028, con el objetivo que los ciudadanos puedan regularizar su situación, y empadronar su vehículo en el departamento en el que residen y así cumplir con la ley 18.456”, dice el comunicado del Congreso de Intendentes.

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