Muerte de tres militares en Fray Bentos: "Clara negligencia" y "fallos en la seguridad", dijo abogada de las familias

La abogada de las familias Gómez y Rocha, Natalia Martínez, dijo que la carpeta se encuentra en reserva y que se investigan fallos en la seguridad, además sostuvo que hay una clara negligencia y responsabilidad institucional.

"Por ahora se mantiene como un accidente marítimo, pero en definitiva en su momento cuando lo entienda pertinente la fiscal seguramente cambie la carátula", dijo.

Martínez destacó que hay claros indicios de negligencia y fallos en la seguridad, además de otras condiciones que debieron brindarse en el curso.

Seguí leyendo "Voy a ir hasta el fondo, si alguien es responsable se tendrá que hacer cargo, si alguien mintió también", dijo Lazo

La abogada comentó que las familias quedaron absolutamente destruidas y sin una respuesta institucional.

La tragedia ocurrió el jueves 5 de noviembre en horas de la noche en el muelle del histórico frigorífico Anglo, durante un ejercicio que consistía en una prueba de nado en superficie, con un recorrido de 2.500 metros.

Las víctimas fueron identificadas como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo Juan Rocha y el alférez Matías Vasella, de 23 años, oriundo de Fray Bentos.

En el ejercicio participaban 20 efectivos, distribuidos en dos grupos y sujetos a una cuerda de seguridad. El operativo contaba además con cuatro embarcaciones y 16 instructores.

Brisa Rocha, la hermana melliza de Juan Sebastián Rocha Fernández, uno de los tres militares fallecidos, le pidió por carta a la ministra de Defensa Sandra Lazo y al jefe del Ejército Mario Stevenazzi, que renuncien.

“Le escribo desde un dolor que me acompañará toda la vida para solicitarle expresamente que presenten su renuncia y que tanto usted ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y comandante en jefe del Ejercito general Mario Stevenazzi, pongan sus cargos a disposición del presidente de la República”, dice la carta compartida por Brisa Rocha con Subrayado.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, respondió a la carta: "Son momentos de profundo dolor, comprendo a la familia", dijo Lazo en comunicación con Subrayado.

Tengo la misma urgencia, siento la misma indignación, y el dolor que siente toda la ciudadanía, que no se puede comparar con el dolor de las familias. Voy a ir hasta el fondo", enfatizó. "Si alguien es responsable se tendrá que hacer cargo, si alguien mintió también, en ese orden en el tiempo establecido se va a cumplir con la familia y la sociedad toda", concluyó.