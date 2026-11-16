El juicio oral contra el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades en su actuación en la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial, cuando era director general del Ministerio del Interior, comenzó este lunes 16 de noviembre.

El caso está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos y Complejo de 2º turno, Sandra Fleitas, y se tramita ante el Juzgado de Crimen Organizado de 1º turno, a cargo del juez Alejandro Asteggiante.

Durante la jornada de este lunes la Fiscalía y la defensa de Carrera presentaron los alegatos de apertura y se tomó la declaración a testigos. Las declaraciones continuarán este martes y están previstas 26 audiencias en el juicio oral.

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El 11 de junio de 2025, Carrera fue imputado por los delitos de fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. Luego, un Tribunal de Apelaciones revocó la imputación por el delito de falsificación ideológica y mantuvo los otros dos.

La fiscal Fleitas solicitó en dos ocasiones que Carrera cumpliera prisión domiciliaria y uso de tobillera, pero la Justicia resolvió que cumpliera las medidas cautelares de cierre de frontera y fijación de domicilio, lo que fue confirmado también por Apelaciones en las dos instancias.

Carrera fue director general del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. Los delitos que se le imputan tienen que ver con el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a partir del 24 de julio de 2013 a Víctor Hernández, un hombre herido de bala en 2012 en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada.

También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.

La defensa de Barrera planteó la prescripción de los delitos antes del 11 de junio de 2015, diez años antes de la fecha en la que fue imputado, pero la Justicia no hizo lugar y el caso avanzó hasta el juicio oral que se inició este lunes. La fiscal reclama una condena de cuatro años de cárcel, la suspensión de sus derechos para ocupar funciones en el Estado por tres años y una multa de 1.000 unidades reajustables.