Quedó en libertad este domingo el exdiputado Javier Radiccioni; cumplía prisión preventiva en Florida

Quedó en libertad este domingo el exdiputado del Partido Nacional Javier Radiccioni; cumplía prisión preventiva por 120 días en el Instituto de Rehabilitación 19 de Florida.

El exlegislador no hizo declaraciones porque, según dijo a Subrayado, está incomunicado.

Radiccioni fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica, uno de ellos agravado y en concurrencia formal con un delito de lesiones personales agravadas.

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La resolución de la Justicia se adoptó tras una audiencia que se extendió durante varias horas el pasado jueves 5 de febrero, a pedido de la Fiscalía de Violencia Doméstica basada en Género de 4º turno.

La defensa del imputado apeló la prisión preventiva y el juzgado dispuso además la reserva de las actuaciones.

Radiccioni fue denunciado por su expareja, la fiscal Eliana Travers, lo que derivó en su detención y posterior imputación.

El Partido Nacional lo suspendió y envió su situación a la Comisión de Ética.

En el texto, el Directorio señaló que la medida se adopta “en resguardo de la institucionalidad partidaria” y “en atención a la gravedad de los delitos imputados”.

El comunicado agrega que, mientras se sustancie el análisis en la Comisión de Ética, Radiccioni “no podrá ejercer ningún tipo de representación política o institucional en nombre del Partido Nacional”, y reafirma que la colectividad política actúa “con apego a la Constitución, la ley y los valores éticos que rigen su accionar”.