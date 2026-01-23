RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESCÁNDALO SEXUAL

Jugadores de Alianza Lima niegan abuso sexual a joven argentina ocurrido en hotel de Montevideo

Los futbolistas fueron denunciados el pasado domingo por una joven argentina de 22 años, quien aseguró que sufrió abusos en un hotel de Montevideo, donde Alianza Lima cumplía su pretemporada.

Los futbolistas peruanos Carlos Zambrano y Miguel Trauco, sancionados por su club Alianza Lima, negaron este viernes haber abusado sexualmente de una joven argentina en un hotel de Montevideo.

Zambrano, Trauco y Sergio Peña, todos exseleccionados nacionales, están implicados en el escándalo sexual que estalló el jueves y por el cual fueron separados del equipo que enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi este sábado en un partido amistoso en Lima.

"Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", indicó Zambrano en un comunicado en redes sociales.

El exdefensor de Boca Juniors se puso a "disposición de las autoridades" para esclarecer los hechos.

Por su parte Trauco, quien militó en Flamengo de Brasil, rechazó "cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirle".

Tal como Zambrano, anunció su voluntad de "colaborar en todo lo que sea necesario", en un mensaje por separado.

La víspera, Peña también rechazó los señalamientos.

La Policía de la ciudad de Buenos Aires informó que los tres jugadores peruanos fueron denunciados por "abuso sexual el pasado 18 de enero de 2026".

La joven dijo haber sido agredida en el hotel Hyatt Centric de Montevideo.

Según el canal A24 de Argentina, la presunta víctima relató que conocía a Zambrano, de 36 años, y fue a cenar con él antes de ir al hotel donde se concentraba el equipo. Luego habrían ingresado a la habitación Trauco (33 años) y Peña (30).

La policía agregó que la denunciante volvió a Argentina para presentar su denuncia.

FUENTE: AFP

